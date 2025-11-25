Autoridades e empresários debatem implantação da Escola de Sargentos do Exército (ESE) em Pernambuco
Evento realizado na Casa da Indústria, no Recife, reuniu dezenas de autoridades para a apresentação de detalhes sobre a implantação da ESE.
Clique aqui e escute a matéria
Na última segunda-feira (24), aconteceu o segundo encontro do Fórum Permanente de Infraestrutura de Pernambuco, com tema principal a implantação da Escola de Sargentos do Exército (ESE), realizado na Casa da Indústria, no Recife.
Com a presença do Ministro da Defesa, José Múcio, Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, governadora de Pernambuco, Raquel Lyra e sua vice Priscila Krause, além de outros nomes importantes da política, o evento reuniu autoridades e empresários para compartilhar detalhes sobre a instalação da ESE e suas mudanças para a região. O fórum teve a realização da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE).
A nova instituição deverá ser instalada no Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti, entre Abreu e Lima e Paudalho, e deve receber 2.200 alunos, além de manter 1.900 profissionais permanentes. O projeto segue dentro do cronograma, com obras estruturais previstas para 2026 e inauguração em 2035.
ESE em Pernambuco
A iniciativa terá impacto direto na economia local, movimentando cerca de R$ 200 milhões por ano e criando aproximadamente 30 mil empregos ao longo da construção. O investimento total chega a R$ 2 bilhões.
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, destacou que o Estado está garantindo toda a infraestrutura necessária, incluindo melhorias em estradas, abastecimento de água, energia, construções de creches e serviços essenciais para a região.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Desde o primeiro dia do nosso mandato, a gente tem se reunido com o exército brasileiro, para que possamos garantir a ESE vindo para pernambuco. É importante dizer que é um investimento de mais de R$ 2 bilhões, mas que leva uma nova perspectiva na região metropolitana norte, onde a gente tem uma carência de investimentos estruturadores", afirmou Raquel Lyra.
O comandante Militar do Nordeste, Maurílio Ribeiro, destrinchou ainda mais o projeto durante a apresentação do cronograma e projeções. Em entrevista, ele explicou que o projeto mantém todas as fases no prazo, mesmo que ainda não haja obras visíveis no local.
- Segundo o comandante, o planejamento vem sendo executado desde 2022 e já prepara o terreno para o início das construções da sede física em 2027.
Ele reforça que cada etapa está sendo cumprida e que a futura escola será entregue dentro do cronograma estabelecido.
O planejamento ambiental também evoluiu com a criação de corredores ecológicos e compensação ampliada, com a promessa de reflorestamento de mais de 400 hectares.