Autoridades e empresários debatem implantação da Escola de Sargentos do Exército (ESE) em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento realizado na Casa da Indústria, no Recife, reuniu dezenas de autoridades para a apresentação de detalhes sobre a implantação da ESE.

Clique aqui e escute a matéria

Na última segunda-feira (24), aconteceu o segundo encontro do Fórum Permanente de Infraestrutura de Pernambuco, com tema principal a implantação da Escola de Sargentos do Exército (ESE), realizado na Casa da Indústria, no Recife.

Com a presença do Ministro da Defesa, José Múcio, Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, governadora de Pernambuco, Raquel Lyra e sua vice Priscila Krause, além de outros nomes importantes da política, o evento reuniu autoridades e empresários para compartilhar detalhes sobre a instalação da ESE e suas mudanças para a região. O fórum teve a realização da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE).

A nova instituição deverá ser instalada no Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti, entre Abreu e Lima e Paudalho, e deve receber 2.200 alunos, além de manter 1.900 profissionais permanentes. O projeto segue dentro do cronograma, com obras estruturais previstas para 2026 e inauguração em 2035.

ESE em Pernambuco

A iniciativa terá impacto direto na economia local, movimentando cerca de R$ 200 milhões por ano e criando aproximadamente 30 mil empregos ao longo da construção. O investimento total chega a R$ 2 bilhões.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, destacou que o Estado está garantindo toda a infraestrutura necessária, incluindo melhorias em estradas, abastecimento de água, energia, construções de creches e serviços essenciais para a região.

"Desde o primeiro dia do nosso mandato, a gente tem se reunido com o exército brasileiro, para que possamos garantir a ESE vindo para pernambuco. É importante dizer que é um investimento de mais de R$ 2 bilhões, mas que leva uma nova perspectiva na região metropolitana norte, onde a gente tem uma carência de investimentos estruturadores", afirmou Raquel Lyra.

O comandante Militar do Nordeste, Maurílio Ribeiro, destrinchou ainda mais o projeto durante a apresentação do cronograma e projeções. Em entrevista, ele explicou que o projeto mantém todas as fases no prazo, mesmo que ainda não haja obras visíveis no local.

Segundo o comandante, o planejamento vem sendo executado desde 2022 e já prepara o terreno para o início das construções da sede física em 2027.

Ele reforça que cada etapa está sendo cumprida e que a futura escola será entregue dentro do cronograma estabelecido.

O planejamento ambiental também evoluiu com a criação de corredores ecológicos e compensação ampliada, com a promessa de reflorestamento de mais de 400 hectares.