Forró e Mulher: projeto de Márcia Fellipe reúne grandes vozes femininas no Parador, em dezembro
Recife recebe, no dia 6 de dezembro, a edição pernambucana do Forró e Mulher, projeto idealizado por Márcia Fellipe e que, após nascer como um audiovisual de grande repercussão, se transforma em label e chega pela primeira vez ao Recife.
A cantora será a anfitriã da noite, que acontece no Parador, reunindo exclusivamente mulheres nos vocais e celebrando a força musical feminina. Os ingressos já estão à venda no site Ingresse.
O line-up escalado para o evento reúne Márcia Fellipe, Solange Almeida, Priscila Senna, Katia Cilene, Samyra Show e Galícia, artistas que representam diferentes fases, estilos e gerações.
A proposta da label é valorizar o protagonismo das mulheres na música nordestina, destacando suas histórias, conquistas e importância.
Segundo a própria Márcia Fellipe, a inspiração para o “Forró e Mulher” surgiu das dificuldades que ela enfrentou na estrada e da constatação de que muitas outras artistas vivenciam barreiras semelhantes.
Transformar o projeto audiovisual em festival é, para ela, uma forma de unir forças, ampliar espaços e dar ainda mais visibilidade às vozes femininas do forró.