Prêmio Recife Convention & Visitors Bureau 2025 celebra destaque do turismo de eventos na capital

O Prêmio Recife Convention & Visitors Bureau se consolida como uma das principais celebrações do trade turístico pernambucano. Confira os detalhes!

Clique aqui e escute a matéria

O cenário turístico de eventos do Recife ganhou protagonismo na noite desta sexta-feira (14) durante a edição de 2025 do Prêmio Recife Convention & Visitors Bureau, realizada no Pernambuco Centro de Convenções.

A cerimônia reuniu representantes do setor e homenageou empresas e empreendedores que se destacam na promoção e no fortalecimento do turismo local.

Organizado por Maria Carolina Oliveira e Hellen Lopes, presidente e diretora executiva do Recife Convention, respectivamente, o evento também contou com a presença de grandes nomes do trade, como Paulo Menezes, Tatiana Menezes, Tatiana Marques, Carol Pontes, Rodrigo Sobral e Antônio Peçanha Filho, além de gestores, profissionais de eventos, empresários e autoridades.

Equipe do Recife Convention & Visitors Bureau 2025. - Foto: Divulgação/Barney Boas-vindas do Balé Cultural de Pernambuco no Prêmio CVB 2025. - Foto: Divulgação/Barney Homenageados do setor hoteleiro no Prêmio CVB 2025. - Foto: Divulgação/Barney

A premiação destacou instituições e empreendimentos que atuam diretamente no desenvolvimento da cadeia turística, incluindo centros de convenções, hotéis, agências e operadores do segmento. Entre os agraciados da noite estavam: Recife ExpoCenter; Pernambuco Centro de Convenções; Novotel; Portal de Gravatá; e Mar Hotel.

Um dos momentos de maior atenção foi o reconhecimento ao RioMar Eventos, novo equipamento do RioMar Recife voltado para receber congressos, feiras, celebrações corporativas e experiências imersivas. O espaço será oficialmente inaugurado no dia 12 de novembro.