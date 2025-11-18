fechar
Por Jefferson Albuquerque Publicado em 18/11/2025 às 22:50
Réveillon Fernando de Noronha 2026 anuncia novidade: Camarote Seu Antônio Mergulhão
Réveillon Fernando de Noronha 2026 anuncia novidade: Camarote Seu Antônio Mergulhão - Divulgação

O Réveillon Oficial de Fernando de Noronha 2026 anunciou uma novidade para o público: o Camarote Seu Antônio Mergulhão.

O espaço contará com serviço all included de bebidas com whisky 12 anos, vodka premium, gin, cerveja Heineken, refrigerante, água, espumante na virada e as famosas caipiroscas de Seu Antônio. Os ingressos do ingresso individual e des mesas já estão à venda no site Evenyx.

A programação acontece durante três dias. Na virada, 31 de dezembro, se apresentam Silva, San, Nego Noronha e Deb Lima. No dia 1º de janeiro, o palco recebe Priscila Senna, Matheus Fernandes, Nena Queiroga, Ju Medeiros e uma atração surpresa. O evento encerra em 3 de janeiro, com Xand Avião, Banda Eva, os DJs Jopin e Everton Freitas, além de Dayane Santos.

O Réveillon de Fernando de Noronha mantém a tradição de reunir grandes atrações e segue entre os eventos mais disputados do país.

