Evento destaca inovação e integração no mercado de seguros
Iniciativa reúne SINCOR/PE, Clube da Bolinha, Sindseg N/NE e Clube das Executivas em um grande encontro do setor de seguros em Pernambuco
O mercado de seguros estará em destaque na terça-feira (18), no Recife Expor Center, a partir das 14h, com a realização do evento “Conectados, Unidos e Seguros”, que reunirá líderes, corretores e profissionais do setor para debater tendências, desafios e oportunidades em um cenário cada vez mais dinâmico e tecnológico.
Promovido pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Pernambuco (SINCOR/PE), em parceria com o Clube da Bolinha, o Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindseg N/NE) e o Clube das Executivas de Seguros, o encontro tem como proposta fortalecer a rede de relacionamento entre corretores, seguradoras e parceiros, estimulando o aprendizado coletivo e a troca de experiências.
De acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o setor de seguros brasileiro movimentou mais de R$ 442 bilhões em 2024, registrando crescimento de 11% em relação ao ano anterior. O desempenho é resultado direto da inovação, da digitalização dos serviços e da confiança crescente dos consumidores, fatores que reforçam a importância de iniciativas como este encontro, voltadas à atualização e integração do mercado.
Para o presidente do SINCOR/PE, Carlos Valle, o evento reforça o papel de união e atualização da categoria. “O mercado de seguros está cada vez mais conectado, humano e tecnológico. Esse evento é uma oportunidade de integração e aprendizado, que mostra como a união e a inovação são fundamentais para fortalecer nossa profissão e oferecer um serviço cada vez mais próximo e eficiente para o cliente”, destacou.
A programação começa às 13h, com a entrega de credenciais, seguida pela abertura oficial às 14h e pelo Super Painel, que contará com palestras de grandes nomes do mercado. Entre os convidados estão Fábio Lessa (Capemisa), com o tema “Do digital ao humano: como fortalecer vínculos no novo mercado de seguros”; Thales Amaral (Seguros Zurich), com “Mais que proteção: união e tecnologia a favor do cliente de seguros”; Edmir Ribeiro (Mapfre Seguros), com “Evoluir conservando os princípios”; e Carlos Luna Sant’Anna (Allianz Seguros), com “Seguro é estar junto: conexão e confiança no mercado que protege o futuro”.
Também participam Wagner Bisi (Porto Seguro), com “A importância da presença digital de corretores e seguradoras – Corretor 3.0”; representantes da Bradesco Seguros, com “Como a tecnologia aproxima clientes, parceiros e equipes”; Denise Carvalho (SulAmérica Seguros), com “Confiança como principal ativo no relacionamento com o cliente”; e Waldemir Couto Fiori Júnior (MAG Seguros), com “Fortalecimento da rede de relacionamento no ecossistema de seguros”.
Após o intervalo das 16h, o evento segue com a Rodada de Negócios às 17h, reunindo seguradoras como Allianz, Bradesco, Capemisa, Mag, Mapfre, Porto Seguro, SulAmérica, Yelum e Zurich, proporcionando um espaço exclusivo de networking e geração de oportunidades.
SERVIÇO
Evento: “Conectados, Unidos e Seguros”
Data: 18 de novembro de 2025 (terça-feira)
Horário: 14h
Local: Recife Expor Center