Evento destaca inovação e integração no mercado de seguros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa reúne SINCOR/PE, Clube da Bolinha, Sindseg N/NE e Clube das Executivas em um grande encontro do setor de seguros em Pernambuco

Clique aqui e escute a matéria

O mercado de seguros estará em destaque na terça-feira (18), no Recife Expor Center, a partir das 14h, com a realização do evento “Conectados, Unidos e Seguros”, que reunirá líderes, corretores e profissionais do setor para debater tendências, desafios e oportunidades em um cenário cada vez mais dinâmico e tecnológico.

Promovido pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Pernambuco (SINCOR/PE), em parceria com o Clube da Bolinha, o Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindseg N/NE) e o Clube das Executivas de Seguros, o encontro tem como proposta fortalecer a rede de relacionamento entre corretores, seguradoras e parceiros, estimulando o aprendizado coletivo e a troca de experiências.

De acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o setor de seguros brasileiro movimentou mais de R$ 442 bilhões em 2024, registrando crescimento de 11% em relação ao ano anterior. O desempenho é resultado direto da inovação, da digitalização dos serviços e da confiança crescente dos consumidores, fatores que reforçam a importância de iniciativas como este encontro, voltadas à atualização e integração do mercado.

Para o presidente do SINCOR/PE, Carlos Valle, o evento reforça o papel de união e atualização da categoria. “O mercado de seguros está cada vez mais conectado, humano e tecnológico. Esse evento é uma oportunidade de integração e aprendizado, que mostra como a união e a inovação são fundamentais para fortalecer nossa profissão e oferecer um serviço cada vez mais próximo e eficiente para o cliente”, destacou.

A programação começa às 13h, com a entrega de credenciais, seguida pela abertura oficial às 14h e pelo Super Painel, que contará com palestras de grandes nomes do mercado. Entre os convidados estão Fábio Lessa (Capemisa), com o tema “Do digital ao humano: como fortalecer vínculos no novo mercado de seguros”; Thales Amaral (Seguros Zurich), com “Mais que proteção: união e tecnologia a favor do cliente de seguros”; Edmir Ribeiro (Mapfre Seguros), com “Evoluir conservando os princípios”; e Carlos Luna Sant’Anna (Allianz Seguros), com “Seguro é estar junto: conexão e confiança no mercado que protege o futuro”.

Também participam Wagner Bisi (Porto Seguro), com “A importância da presença digital de corretores e seguradoras – Corretor 3.0”; representantes da Bradesco Seguros, com “Como a tecnologia aproxima clientes, parceiros e equipes”; Denise Carvalho (SulAmérica Seguros), com “Confiança como principal ativo no relacionamento com o cliente”; e Waldemir Couto Fiori Júnior (MAG Seguros), com “Fortalecimento da rede de relacionamento no ecossistema de seguros”.

Após o intervalo das 16h, o evento segue com a Rodada de Negócios às 17h, reunindo seguradoras como Allianz, Bradesco, Capemisa, Mag, Mapfre, Porto Seguro, SulAmérica, Yelum e Zurich, proporcionando um espaço exclusivo de networking e geração de oportunidades.



SERVIÇO



Evento: “Conectados, Unidos e Seguros”

Data: 18 de novembro de 2025 (terça-feira)

Horário: 14h

Local: Recife Expor Center