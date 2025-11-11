Galeria Tato apresenta mostra de arte contemporânea no Recife durante a Fliporto Arte 2025
Galeria paulista traz obras de sete artistas do elenco fixo e um convidado, reforçando sua conexão com o cenário artístico pernambucano
Comemorando 15 anos dedicados à arte contemporânea brasileira, a Galeria Tato, de São Paulo, participa da 20ª edição da Fliporto Arte 2025, que acontece entre 13 e 16 de novembro, no Espaço Janete Costa, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.
Reconhecida por sua atuação em prol da profissionalização de artistas, da reflexão crítica e do diálogo entre arte e sociedade, a Tato vem estreitando laços com o circuito cultural do Nordeste — especialmente Pernambuco, de onde vem parte significativa de seu elenco.
No mês anterior, a galeria também marcou presença na Art.PE 2025, consolidando sua relação com o estado e reafirmando seu compromisso com a diversidade de expressões artísticas regionais.
“A Fliporto Arte reafirma a potência da produção artística para além do eixo Rio-São Paulo, fortalecendo a cena contemporânea nacional e projetando olhares para direções novas. A presença da Galeria Tato nesta edição da feira só reforça o nosso compromisso em apoiar artistas e iniciativas que ampliam o alcance da arte brasileira e sua circulação em diferentes territórios”, destaca o galerista Tato DiLascio.
Nesta edição, a Galeria Tato apresenta um recorte representativo de sua nova fase, reunindo sete artistas que transitam entre pintura, escultura, instalação e técnicas gráficas.
As obras exploram grafismo urbano, tridimensionalidade, gestos manuais, paisagens imaginárias, bordados e críticas sociais por meio de diferentes materiais e processos.
Entre os artistas, estão Desirée Hirtenkauf, com panôs e instalações costuradas; Luiz 83, que dialoga com o grafite e a pichação; Lucas Quintas, que explora o lúdico e o matemático em escultura e instalação; Anna Guerra, que trabalha o fio e o gesto manual em obras tridimensionais; Juniara Albuquerque, que ressignifica ossos em esculturas vibrantes; e Ana Michaelis, conhecida por suas paisagens imaginárias e desabitadas.
Completam o grupo Pedro Hórak, que se apropria de desenhos técnicos, diagramas e tipografias para criar novas visualidades, e o convidado Pedro Orlando, cuja produção reflete sobre o corpo e a vivência LGBTQIA+.
Entre os destaques, estão as pernambucanas Juniara Albuquerque e Ana Guerra, que exibem seus trabalhos em sua cidade natal.
Juniara Albuquerque (1995), artista visual e pessoa não binárie, transforma carcaças de animais em esculturas coloridas, feitas com tinta automotiva — referência direta ao ofício do pai, funileiro.
Suas obras transitam entre vida, morte e memória, tecendo uma poética que combina crítica social e lirismo visual.
Ana Guerra (1970), por sua vez, constrói uma poética do recorte e da estampa, inspirada na arte popular, no cordel e nas tradições religiosas.
Sua produção mescla elementos eruditos e populares, revelando o cotidiano como território fértil de reinvenção estética.
Serviço
Estande – Galeria Tato – Fliporto Arte 2025
Datas: 13 a 16 de novembro
Local: Espaço Janete Costa (Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n – Boa Viagem, Recife)