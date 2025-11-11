Prêmio Recife CVB 2025 acontece nesta sexta-feira com evento especial
Idealizado pelo Recife Convention & Visitors Bureau, o evento tem o objetivo de reconhecer quem contribui para fortalecer o turismo no Recife
O Prêmio Recife CVB 2025, organizado pelo Recife Convention & Visitors Bureau, tem o objetivo de reconhecer anfitriões e associados que contribuem para fortalecer o turismo de eventos e o destino do Recife.
A cerimônia para convidados, parceiros e instituições acontece nesta sexta-feira (14), a partir das 18h, no Pernambuco Centro de Convenções.
Nesta edição vão ser premiados associados que se destacaram ao longo do ano com ações, parcerias e contribuições para o crescimento do turismo de eventos.
Ao todo são 18 homenageados na categoria Anfitrião; três parceiros associados destaques em captação; três maiores arrecadadores de “Room Tax”; cinco espaços de convenções que se destacaram pelos investimentos realizados ao longo do ano e cinco empresas autoridades, parceiras do setor.
De acordo com a presidente do Recife CVB, Carolina Oliveira, é o momento de agradecer e reconhecer os esforços de 2025. “Este ano tivemos um desempenho excelente em captação e realização de eventos e já estamos com a agenda concorrida pelos próximos sete anos. Só tivemos esse resultado com o apoio de toda a cadeia turística com quem queremos comemorar nesta noite especial”, destaca.
PRÊMIO RECIFE CVB 2025
- Quando: 14 de novembro de 2025, a partir das 18h
- Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho – Olinda / PE
- Quanto: Ingressos a partir deR$ 250 (Valor para associados)
- Mais informações:https://www.even3.com.br/premio-recife-cvb-2025-643975/