João Alberto | Notícia

Prêmio Recife CVB 2025 acontece nesta sexta-feira com evento especial

Idealizado pelo Recife Convention & Visitors Bureau, o evento tem o objetivo de reconhecer quem contribui para fortalecer o turismo no Recife

Por Julliana Brito Publicado em 11/11/2025 às 11:28
Evento de premiação e confraternização do Recife Convention & Visitors Bureau
Evento de premiação e confraternização do Recife Convention & Visitors Bureau - Divulgação



O Prêmio Recife CVB 2025, organizado pelo Recife Convention & Visitors Bureau, tem o objetivo de reconhecer anfitriões e associados que contribuem para fortalecer o turismo de eventos e o destino do Recife.

A cerimônia para convidados, parceiros e instituições acontece nesta sexta-feira (14), a partir das 18h, no Pernambuco Centro de Convenções.

Nesta edição vão ser premiados associados que se destacaram ao longo do ano com ações, parcerias e contribuições para o crescimento do turismo de eventos.

Ao todo são 18 homenageados na categoria Anfitrião; três parceiros associados destaques em captação; três maiores arrecadadores de “Room Tax”; cinco espaços de convenções que se destacaram pelos investimentos realizados ao longo do ano e cinco empresas autoridades, parceiras do setor.

De acordo com a presidente do Recife CVB, Carolina Oliveira, é o momento de agradecer e reconhecer os esforços de 2025. “Este ano tivemos um desempenho excelente em captação e realização de eventos e já estamos com a agenda concorrida pelos próximos sete anos. Só tivemos esse resultado com o apoio de toda a cadeia turística com quem queremos comemorar nesta noite especial”, destaca.

PRÊMIO RECIFE CVB 2025

  • Quando: 14 de novembro de 2025, a partir das 18h
  • Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho – Olinda / PE
  • Quanto: Ingressos a partir deR$ 250 (Valor para associados)
  • Mais informações:https://www.even3.com.br/premio-recife-cvb-2025-643975/

