Campanha Papai Noel dos Correios 2025 tem lançamento regional em Olinda
Solidariedade em ação! A Campanha Papai Noel dos Correios 2025 foi lançada em Olinda e promete realizar os sonhos de muitas crianças neste Natal.
Clique aqui e escute a matéria
A magia do Natal chegou mais cedo a Pernambuco. Nesta terça-feira (11), o Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, foi palco de um momento repleto de emoção, solidariedade e esperança: o lançamento regional da Campanha Papai Noel dos Correios 2025.
O evento, que marca o início das ações natalinas no estado, contou com a presença da prefeita de Olinda, Mirella Almeida, que prestigiou a abertura e destacou a importância da iniciativa.
O frevo ecoou dentro do Mercado Eufrásio Barbosa, contagiando crianças e adultos. Entre passos de dança e aplausos, o Homem da Meia-Noite e a Carteirinha, mascote dos Correios, marcaram presença, tornando o lançamento um encontro de alegria, cultura e solidariedade.
Durante o evento, cerca de 100 alunos da Escola Municipal Rotary de Olinda e da Escola 12 de Março entregaram suas cartinhas de Natal aos Correios. Um dos momentos mais marcantes foi a leitura de algumas delas no palco.
LEIA TAMBÉM: Pista de patinação, Papai Noel e 'neve': o Natal especial do Shopping Tacaruna
Entre as crianças, Jadson, que é cego e está em tratamento oncológico, emocionou o público ao ler sua cartinha em busca de um presente especial: um carrinho elétrico. O gesto simbolizou a essência da campanha: realizar sonhos e espalhar esperança.
36 anos de solidariedade e esperança
Criada a partir de uma iniciativa espontânea de carteiros que decidiram atender aos pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social, a Campanha Papai Noel dos Correios já se consolidou como uma das maiores ações solidárias do país.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Desde sua criação, quase 7 milhões de cartinhas foram adotadas em todo o Brasil. O lançamento nacional aconteceu na última sexta-feira (7), na sede dos Correios, em Brasília. Em 2025, mais de 130 mil cartinhas já foram recebidas, tanto nas versões físicas quanto digitais, disponíveis no Blog do Noel.
No último ano, cerca de 350 mil cartas foram adotadas, um número que reflete o engajamento crescente da sociedade brasileira.
O superintendente estadual dos Correios, Ricardo Santos, também participou da cerimônia e relembrou a história da ação.
“Há 36 anos, os Correios vêm realizando essa campanha sublime, onde as crianças preenchem seu endereço, colocam seu nome e o presente desejado e os Correios providenciam a entrega de todas essas cartinhas em qualquer agência de Pernambuco", destacou.
Como participar e adotar uma cartinha
Podem enviar suas cartas crianças matriculadas até o 5º ano do ensino fundamental em escolas públicas ou em situação de vulnerabilidade social.
As cartinhas devem ser manuscritas e entregues em uma agência participante dos Correios. Após triagem, elas são disponibilizadas para adoção, tanto presencialmente quanto de forma digital, no Blog do Noel.
No site, qualquer pessoa pode ler as cartinhas, escolher uma criança e adotar online. Os padrinhos e madrinhas devem entregar os presentes nas agências dos Correios, dentro do prazo informado, garantindo que cheguem às mãos das crianças antes do Natal.
Um convite à solidariedade
Mais do que uma campanha, o Papai Noel dos Correios é um convite à solidariedade, à empatia e à esperança.
A cada edição, voluntários, empresas, escolas e famílias se unem para transformar o Natal de milhares de crianças, mostrando que pequenos gestos podem gerar grandes transformações.
Com o brilho do Papai Noel e o calor humano do povo pernambucano, o Natal começou mais cedo em Olinda e promete espalhar amor por todo o estado.
Para adotar uma cartinha:
- Acesse: blognoel.correios.com.br
- Ou visite uma agência participante dos Correios.