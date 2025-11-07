Papai Noel dos Correios dá início à maior campanha de solidariedade natalina do país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em Pernambuco, o lançamento regional da Campanha Papai Noel dos Correios 2025 acontece na próxima terça-feira (11), no Mercado Eufrásio Barbosa

Clique aqui e escute a matéria

A campanha Papai Noel dos Correios foi lançada, nessa sexta-feira (7), no edifício-sede da estatal, em Brasília (DF). O evento contou com a presença de estudantes do Centro de Educação Infantil da Candangolândia, escola pública do Distrito Federal.

Este ano, para receber pessoalmente as cartinhas dos alunos, o Bom Velhinho chegou de bicicleta elétrica, em alusão ao compromisso da empresa com soluções eficientes e confiáveis, com atributos sustentáveis.

Os Correios em Pernambuco realizam, na próxima terça-feira (11), às 9h, no Teatro Fernando Santa Cruz, localizado no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, o lançamento regional da Campanha Papai Noel dos Correios 2025.

Como funciona

Há 36 anos, essa corrente do bem une esforços da estatal e da sociedade para atender os pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A cada edição, a campanha reforça valores de inclusão, diversidade, representatividade, integridade e transparência.Em três décadas, quase 7 milhões de cartinhas foram atendidas. Em 2024, quando a ação completou 35 anos, 350 mil cartas foram adotadas.

Os Correios recebem as cartinhas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel e, também, de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras. Após de serem lidas e selecionadas, as cartas são disponibilizadas nos pontos de adoção e no blog da campanha.

Até o momento, a campanha já recebeu mais de 130 mil cartas para adoção, somadas as cartas físicas, disponíveis nas agências participantes, e as digitais, acessíveis no Blog do Noel. Muitas cartinhas pedem bonecas, carrinhos de controle remoto, material escolar e bicicletas.

Para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, madrinhas e padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ. As datas, locais e horários dos pontos de adoção, por estado, estão disponíveis no endereço https://blognoel.correios.com.br/.



Fique atento: os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog.



A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, nos pontos de entrega indicadas no Blog e conforme cronograma da campanha. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.



Como enviar uma carta

Como incentivadores da criatividade e da redação de textos, os Correios requisitam que as cartas sejam manuscritas. Além disso, no cadastramento será exigido o CPF da criança. O envio pode ser feito de duas formas: nas agências participantes ou pelo Blog do Noel.

Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao Blog. Atendendo aos critérios, as cartas são disponibilizadas para adoção. É importante ressaltar que não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança.

As histórias, os personagens e os principais momentos da Campanha Papai Noel dos Correios 2025 podem ser acompanhados nas redes sociais oficiais da empresa:



X @Correiosbr;



Facebook @correios;



Instagram @correiosoficial.

SERVIÇO



Lançamento da Campanha Papai Noel dos Correios 2025 em Olinda

Data: terça-feira, 11 de novembro de 2025

Horário: 9h

Local: Teatro Fernando Santa Cruz – Mercado Eufrásio Barbosa (Largo do Varadouro, S/N – Olinda/PE)