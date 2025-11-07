Morro da Conceição recebe a 5ª edição da Corrida dos Morros, desta vez, em formato de festival
Este ano, a expectativa é atrair cerca de 3 mil corredores para encarar as ladeiras do morro em um percurso que celebra a cultura local
A 5ª edição da Corrida dos Morros acontece no dia 23 de novembro, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, com uma programação que integra esporte, arte e cultura popular.
Desde a estreia, o evento já reuniu mais de 12 mil participantes. Este ano, a expectativa é atrair cerca de 3 mil corredores para encarar as ladeiras do morro em um percurso que combina superação, comunidade e celebração da cultura local.
Programação ampliada
Batizada de Corrida dos Morros CAIXA, a edição 2025 amplia a programação e ganha um dia extra de atividades. No sábado, 22 de novembro, haverá palestra sobre empreendedorismo, cinema comunitário, apresentação cultural da comunidade e a já tradicional largada inclusiva com crianças e jovens do Instituto do Autismo.
No domingo, 23 de novembro, a prova toma as ruas do bairro. A largada dos 8 km será às 5h30 e a dos 4 km às 5h45. Quem preferir pode participar da caminhada de 1,6 km. A recepção dos atletas terá o Maracatu Leão da Campina e, a partir das 6h30, show do sambista Taiguara Borges, criado no próprio Morro.
Tradição e impacto social
A Corrida dos Morros é reconhecida pela Lei Municipal nº 19.319, o que contribui para consolidar a realização de um evento de impacto econômico em territórios historicamente menos contemplados. Com forte dimensão social, a iniciativa já destinou 8,5 toneladas em alimentos, material esportivo e kits pedagógicos.
Nesta edição, além da arrecadação de 1 kg de alimento por inscrito, haverá mobilização para doação de livros à Biblioteca Amigos da Leitura, no Alto José Bonifácio.
“Ao ampliar o alcance dos patrocínios esportivos para além dos grandes centros e investir em iniciativas como esta, que acontecem nos morros e comunidades, a CAIXA reafirma seu compromisso com o Brasil real, aquele que pulsa nas ladeiras, nas vielas e na força da população que vive e transforma esses espaços todos os dias. Esse patrocínio é parte de uma estratégia de diversificação que busca democratizar o acesso aos recursos e oportunidades, levando incentivo onde ele é mais necessário”, afirma Jefferson Albuquerque da Silva, superintendente da Caixa Econômica Federal.
Em ritmo de aquecimento
Antes do fim de semana da prova, a organização realiza treinos abertos na comunidade e promove a Oficina de Grafite na Escola Municipal Júlio Vicente Alves de Araújo, nos dias 7 e 8 de novembro, com apoio da Secretaria de Inovação Urbana do Recife. Parte das inscrições é gratuita para moradores da comunidade, por meio do Instituto Passo.
“O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão e transformação. A Corrida dos Morros representa exatamente esse espírito, o de integrar a sociedade, estimular a atividade física e o cuidado com a saúde”, diz Eriberto Filho, secretário de Esportes do Recife.
A Corrida dos Morros tem patrocínio da CAIXA – Governo Federal e do Novo Atacarejo, apoio institucional da Prefeitura do Recife, apoio social do Instituto Passo e realização da Prensa Marketing Esportivo. O primeiro lote de inscrições esgotou, mas ainda há vagas no site oficial: www.corridadosmorros.com.br
Serviço
- Sábado, 22 de novembro
Largada inclusiva com crianças e jovens do Instituto do Autismo, 9h, Praça da Conceição
Palestra sobre empreendedorismo, 15h, Praça da Conceição
Apresentação cultural da comunidade, 17h, Praça da Conceição
Cinema comunitário, 18h30, Praça da Conceição
- Domingo, 23 de novembro
Corrida 8 km, largada às 5h30
Corrida 4 km, largada às 5h45
Caminhada 1,6 km, a partir das 5h45
Show de Taiguara Borges, 6h30
Recepção com Maracatu Leão da Campina
Inscrições: www.corridadosmorros.com.br