Morro da Conceição recebe a 5ª edição da Corrida dos Morros, desta vez, em formato de festival

Este ano, a expectativa é atrair cerca de 3 mil corredores para encarar as ladeiras do morro em um percurso que celebra a cultura local

A 5ª edição da Corrida dos Morros acontece no dia 23 de novembro, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, com uma programação que integra esporte, arte e cultura popular.

Desde a estreia, o evento já reuniu mais de 12 mil participantes. Este ano, a expectativa é atrair cerca de 3 mil corredores para encarar as ladeiras do morro em um percurso que combina superação, comunidade e celebração da cultura local.

Programação ampliada

Batizada de Corrida dos Morros CAIXA, a edição 2025 amplia a programação e ganha um dia extra de atividades. No sábado, 22 de novembro, haverá palestra sobre empreendedorismo, cinema comunitário, apresentação cultural da comunidade e a já tradicional largada inclusiva com crianças e jovens do Instituto do Autismo.

No domingo, 23 de novembro, a prova toma as ruas do bairro. A largada dos 8 km será às 5h30 e a dos 4 km às 5h45. Quem preferir pode participar da caminhada de 1,6 km. A recepção dos atletas terá o Maracatu Leão da Campina e, a partir das 6h30, show do sambista Taiguara Borges, criado no próprio Morro.

Tradição e impacto social

A Corrida dos Morros é reconhecida pela Lei Municipal nº 19.319, o que contribui para consolidar a realização de um evento de impacto econômico em territórios historicamente menos contemplados. Com forte dimensão social, a iniciativa já destinou 8,5 toneladas em alimentos, material esportivo e kits pedagógicos.

Nesta edição, além da arrecadação de 1 kg de alimento por inscrito, haverá mobilização para doação de livros à Biblioteca Amigos da Leitura, no Alto José Bonifácio.

“Ao ampliar o alcance dos patrocínios esportivos para além dos grandes centros e investir em iniciativas como esta, que acontecem nos morros e comunidades, a CAIXA reafirma seu compromisso com o Brasil real, aquele que pulsa nas ladeiras, nas vielas e na força da população que vive e transforma esses espaços todos os dias. Esse patrocínio é parte de uma estratégia de diversificação que busca democratizar o acesso aos recursos e oportunidades, levando incentivo onde ele é mais necessário”, afirma Jefferson Albuquerque da Silva, superintendente da Caixa Econômica Federal.

Em ritmo de aquecimento



Antes do fim de semana da prova, a organização realiza treinos abertos na comunidade e promove a Oficina de Grafite na Escola Municipal Júlio Vicente Alves de Araújo, nos dias 7 e 8 de novembro, com apoio da Secretaria de Inovação Urbana do Recife. Parte das inscrições é gratuita para moradores da comunidade, por meio do Instituto Passo.

“O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão e transformação. A Corrida dos Morros representa exatamente esse espírito, o de integrar a sociedade, estimular a atividade física e o cuidado com a saúde”, diz Eriberto Filho, secretário de Esportes do Recife.

A Corrida dos Morros tem patrocínio da CAIXA – Governo Federal e do Novo Atacarejo, apoio institucional da Prefeitura do Recife, apoio social do Instituto Passo e realização da Prensa Marketing Esportivo. O primeiro lote de inscrições esgotou, mas ainda há vagas no site oficial: www.corridadosmorros.com.br



Serviço

Sábado, 22 de novembro

Largada inclusiva com crianças e jovens do Instituto do Autismo, 9h, Praça da Conceição

Palestra sobre empreendedorismo, 15h, Praça da Conceição

Apresentação cultural da comunidade, 17h, Praça da Conceição

Cinema comunitário, 18h30, Praça da Conceição

Corrida 8 km, largada às 5h30

Corrida 4 km, largada às 5h45

Caminhada 1,6 km, a partir das 5h45

Show de Taiguara Borges, 6h30

Recepção com Maracatu Leão da Campina

Inscrições: www.corridadosmorros.com.br

