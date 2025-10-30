Pista de patinação, Papai Noel e 'neve': o Natal especial do Shopping Tacaruna

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Shopping Tacaruna preparou um Natal mágico e gelado em 2025; a temporada tem início no sábado, 1º de novembro, com atrações para toda a família

Quem for ao Shopping Tacaruna será transportado para um cenário mágico de neve, fantasia e muita diversão.

Com uma pista de patinação e uma decoração de inverno de tirar o fôlego, o mall promete surpreender o público com a decoração de Natal deste ano.

O tema "Natal Tacaruna, tá contigo nesse encanto gelado" tem como base a fascinação do recifense pelo frio, em meio ao calor e altas temperaturas.

O Tacaruna transforma esse imaginário em realidade com uma ambientação mágica e uma pista de patinação no gelo, que ganha destaque como o grande símbolo dessa temporada”, destaca a superintendente do Shopping, Sandra Arruda

No sábado, dia 1° de novembro, a temporada de Natal se inicia com uma visita super especial: a chegada do Papai Noel, na Praça de Eventos, a partir das 17h.

Após a recepção calorosa das crianças, o bom velhinho seguirá para o Trono, no segundo piso, onde ficará até às 20h, para tirar fotos e celebrar com as crianças.

As crianças e os pets poderão encontrar o Bom Velhinho no segundo piso do Shopping - Danilo Catao/Cortesia

A grande novidade é que, em 2025, há um Troninho Pet. Nele, os animais de estimação poderão dividir o momento especial de encontro com o Noel.

Ainda no sábado (1), o público poderá assistir gratuitamente a uma encenação natalina com atores patinando e um lindo show musical do bom velhinho.

Mágica no gelo: visite a Pista de Patinação

A principal atração é uma pista de patinação no gelo de 161 m², localizada na Praça de Eventos, que promete muita diversão - Danilo Catao/Cortesia

O elemento principal da decoração natalina do Tacaruna é a pista de patinação no gelo, com 161 m².

A atividade garante uma diversão maravilhosa para crianças a partir dos 5 anos. Já crianças de 2 a 4 anos podem brincar na pista num carrinho, com a ajuda de um monitor.

A atração funcionará durante o horário do shopping, na Praça de Eventos, e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria local, no valor de R$ 50 (30 min) ou R$ 60 (1 hora).

A colocação dos patins e acessórios de proteção acontecem em uma casinha belíssima ao lado da pista. Uma verdadeira experiência natalina!

A casinha, que serve como bilheteria e apoio para as vestimentas da patinação - Danilo Catao/Cortesia

A visita do Papai Noel



O público do Tacaruna poderá visitar o Trono do Papai Noel, localizado no segundo piso, próximo à loja Kinitos, e tirar uma foto com o bom velhinho.

O espaço estará aberto, de 1º de novembro a 24 de dezembro, nos seguintes horários:

De segunda a sexta (14h às 17h - 18h às 20h)

Sábado e domingo (14h às 18h - 19h às 20h).

No dia 24 de dezembro, o horário será reduzido, das 14h às 18h.

A decoração de inverno do Tacaruna, assinada pela Cipolatti, tem investimento de R$ 2,5 milhões - Danilo Catao/Cortesia

Show do Mundo Bita

Em uma temporada mais que especial, o novo show do Mundo Bita "Festa dos Bichos" ganha uma versão natalina nos palcos para comemorar as festas de final de ano.

Com participação do Papai Noel, o espetáculo conta com muita música, alegria e, claro, o encanto do Natal.

O show será realizado no Rooftop do mall nos dias 6, 7, 13 e 14 dezembro (sábado e domingo), às 17h. Os ingressos podem ser adquiridos na Bilheteria Digital.

Outras atrações

Ateliê de Natal

No térreo, o Ateliê de Natal, oferece oficinas criativas com monitoria (enfeites de árvores de Natal, cartinhas para o Papai Noel, entre outras), para as crianças.

A ideia é valorizar a experiência da família no mall. Dentro, haverá alguns cenários maravilhosos para fotos: simulando um globo de neve, uma mini piscina de bolinhas e árvores de Natal.

O Ateliê de Natal funcionará do dia 1º de novembro a 28 de dezembro, diariamente, das 14h às 20h.

O espaço também oferece o Passatempo Interativo - uma espécie de "caça ao tesouro" para a criança desvendar pistas, visitar as lojas indicadas e coletar os carimbos para completar a missão.

Buscamos a curadoria de uma profissional (Cláudia Bettini) que tem esse olhar lúdico para inserir no Natal do Tacaruna manualidades e atrações culturais apropriadas para a primeira infância, com o objetivo de valorização da brincadeira, cultura e produção artesanal, estimulando as crianças a saírem das telas e terem contato com a arte”, destaca a gerente de marketing do Tacaruna, Yolanda Celeste.

O acesso ao ateliê custa R$ 5,00 e a renda será totalmente revertida para a Campanha Alimente a Vida realizada em parceria com a Associação Pernambucana de Shoppings Centers (Apesce).

O pagamento será exclusivamente realizado através de PIX ou através da doação de 1kg de alimento não perecível.

Contação de histórias

Aos sábados, de 8 de novembro a 27 de dezembro, o Ateliê de Natal recebe contações de histórias, das 16h às 17h.

A atividade será comandada por Ilana Ventura nos dias 22 de novembro e 20 de dezembro. Nos demais sábados, a ação acontece por conta de Nati Melo, do Grupo Brincando de Imaginar.

O acesso também custa R$ 5,00 e a renda será totalmente revertida para a Campanha Alimente a Vida.

Espetáculo Musical

Nos domingos 9, 16, 23 e 30 de novembro e 28 de dezembro, às 17h, o palco do Rooftop do Tacaruna recebe o espetáculo musical "Reino Gelado". O acesso é gratuito, sujeito à capacidade do espaço.

Um Natal nevado

A temporada natalina começa em 1º de novembro, com a chegada do Papai Noel, e tem atrações para toda a família - Danilo Catao/Cortesia

A decoração da Praça de Eventos do Tacaruna é toda feita em branco e dourado, remetendo a um Natal nevado.

Como destaque, há uma árvore de Natal de 10 metros de altura, ursos polares, Papais Noéis, flocos de neve, bonecos de neve e uma grande estrutura iluminada para transportar o público para um verdadeiro Natal.

Quem visitar o shopping pelo acesso de pedestres da Praça Carlos Pinto, localizada na Avenida Cruz Cabugá, irá se encantar com um túnel de luzes e elementos iluminados em formato de cristais de gelo, elemento que remete ao tema do Natal do Tacaruna neste ano.

No piso E6, onde se encontra o Taca Land Park, uma linda passarela de luzes forma um cenário especial para os clientes fazerem fotos.

Já no Rooftop, localizado na cobertura do mall, há uma árvore de Natal de 20 metros iluminada.

As duas praças de alimentação também receberam árvores de Natal iluminadas, com aproximadamente 3 metros de altura.

A belíssima decoração em uma das praças de alimentação - Danilo Catao/Cortesia

Com um investimento de R$ 2,5 milhões, a decoração especial estará disponível para visitação até 2 de janeiro de 2026. A assinatura é da Cipolatti, a maior empresa do Brasil no segmento.