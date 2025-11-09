Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Projeto Ária Social promove no Instituto RB o espetáculo “Concertos de Natal”, dias 9 e 10 de dezembro, às 19h30, na área externa da Capela Nossa Senhora das Graças, na Várzea. Serão duas apresentações notáveis pela beleza e plasticidade artística. No musical participam 143 integrantes, 55 vozes no coro bailarinos cantores, 40 crianças no coro infantil, 10 bailarinos clássicos e orquestras com 38 músicos.

Fé, esperança e paz

Com direção geral de Cecília Brennand e já na sua 4ª Edição, o espetáculo que celebra a fé, esperança e a paz que Cristo trouxe para a humanidade, tem repertório que emociona e inclui “Adeste Fideles”, “Pinheirinhos” e um trecho da vibrante da "Nona Sinfonia de Beethoven". Direção musical e regência de Rosemary Oliveira, com direção artística de Ana Emilia Freire e coreografias também de Ana Emilia Freire e Inês Lima.

Charis

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), sedia desde a última sexta-feira (7) e encerra hoje, a 3ª Conferência Nacional do CHARIS (Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica). Com o tema: “Espírito Santo, nossa esperança”, na programação de hoje o padre Reginaldo Manzotti, da Associação “Evangelizar É Preciso”, faz pregação, às 8h50, sobre o tema “No coração de Maria: discípula fiel e mãe da unidade”. O evento é transmitido pelo Sistema Canção Nova de Comunicação.

Disse Jesus

“Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque, que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos.” Lucas 9:23-27

Entrevista

Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito da Arquidiocese de Olinda e Recife, o bispo dom Genival Saraiva e o monsenhor Luciano Brito foram entrevistados ao vivo no programa “Bom Dia Evangelizar”, na última quarta-feira em Curitiba- PR. Sobre vocação, dom Fernando deu o exemplo de São Bento, jovem inquieto que apenas com 20 anos, sentiu o chamado para a vida monástica e serviu de inspiração para o arcebispo que que é beneditino.

Bíblia / Gutenberg

O professor e teólogo Fernando Gonçalves recomenda a leitura sobre o assunto: “Em Busca da Bíblia Perdida de Gutenberg: A Surpreendente Odisseia de 500 Anos pelo maior Tesouro Literário de todos os Tempos”, de Margaret Leslie Davis, São Paulo, Editora Pensamento Cultrix, 2021, 328 p. Atualmente, os pesquisadores acreditam que Gutenberg produziu cerca de 180 exemplares, 150 impressos em papel e 30 em pele de feto de animal.

Palestra espírita

"Bem e mal sofrer sob a ótica do Espiritismo" é tema da palestra que a Federação Espírita Pernambucana promove neste domingo (9), das 16h às 17h. Como expositor, Humberto Vasconcelos, da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins (Peixotinho). Realizada no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, a reunião também pode ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP

Adoração e Cura

A 4ª edição do evento “Secreto: Conferência de Adoração e Cura”, promovida pelo Apostolado São Rafael e Santos Anjos, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), começou na última sexta-feira e termina hoje (9). O padre Raphael Romão, da Diocese de Franca (SP), preside a missa logo mais às 15h15. A programação do encontro é no Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes.

