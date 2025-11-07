Shopping Carpina dá início à programação natalina com espetáculo e chegada do Papai Noel neste sábado (8)
O evento, aberto ao público, marca o início oficial da temporada natalina do centro de compras e promete emocionar o público com um show de luzes
O clima de Natal vai tomar conta do Shopping Carpina, localizada na Mata Norte de Pernambuco, neste sábado (8), a partir das 17h45, com a chegada do Papai Noel e a estreia do espetáculo “A Carpintaria Mágica do Papai Noel”.
O evento, aberto ao público, marca o início oficial da temporada natalina do centro de compras e promete emocionar crianças e adultos com um show repleto de luzes, música e coreografias temáticas.
Neste ano, o shopping aposta em um conceito que une tradição, encantamento e nostalgia, transformando o momento mais esperado do fim de ano em uma experiência sensorial e lúdica.
A apresentação contará com figurinos especiais, ambientação cênica e surpresas que remetem ao espírito natalino.
Após o espetáculo, o bom velhinho continuará recebendo o público aos sábados e domingos, das 16h às 18h, até 21 de dezembro, em um espaço especialmente decorado.
O cenário reproduz a carpintaria mágica do Papai Noel, com detalhes em madeira, iluminação aconchegante e as cores clássicas do Natal.
“Mais do que um momento de celebração, o tema do ano presta uma homenagem ao município de Carpina, cujo nome tem origem em um carpinteiro, uma simbologia perfeita para representar a carpintaria mágica do Papai Noel, o lugar onde sonhos ganham forma e a magia acontece”, destaca Natália Varella, assistente de marketing do shopping.
Serviço
Evento: Espetáculo e chegada do Papai Noel
Data: Sábado (8), a partir das 17h45
Local: Pátio de eventos do Shopping Carpina
Entrada: Gratuita
Informações: @shopping_carpina