Beth Gaudêncio assina representação do Concerto de Natal 2025

O Concerto de Natal do Aria Social terá sua quarta edição anunciada em parceria com o Governo do Estado, nos dias 5, 6 e 7 de dezembro

A figurinista do projeto Aria Social, Beth Gaudêncio, assina a aquarela que representa o Concerto de Natal 2025 do Aria Social que, na sua 4ª edição. A obra foi compartilha com exclusividade para coluna João Alberto.

O evento será realizado em parceria com o Governo do Estado, nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, no Recife, aberto ao público.

Com tinta nankin e aquarela, a artista retrata uma cena no Palácio do Campo das Princesas, destacando a maestrina Rosemary Oliveira no centro, regendo músicos de câmara, um coro infantil, bailarinos-cantores e bailarinas clássicas.

A obra funciona como um “spoiler” do espetáculo, já que os personagens aparecem em cena com os figurinos criados pela própria Beth.

No teto do palácio, surge o “Povo do Céu”: dois grandes anjos, a Estrela Guia conduzindo os Três Reis Magos até o Menino Jesus e bailarinas em trajes prateados, coroadas com uma estrela.

O painel tem 1,20 metro de altura e demorou mais de um mês para ser confeccionado pela artista.