Ex-RBD Christian Chávez anuncia nova turnê no Brasil em janeiro

Eterno integrante do grupo RBD, o picone pop latino celebra laços com o público brasileiro em shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza.

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil voltará a receber um dos artistas mais amados da música pop latina. Christian Chávez, cantor, ator e ex-integrante do fenômeno RBD, retorna ao país em 2026 com a turnê “Christian Chávez Para Siempre Tour”.

A nova turnê passará por 12 cidades brasileiras, incluindo o Recife (PE). No repertório, o artista promete revisitar grandes sucessos de sua carreira solo, além de momentos marcantes que fizeram história na cultura pop latino-americana.

Datas da turnê de Christian Chávez

Com produção executiva da Opus Entretenimento, uma das maiores plataformas de shows e espetáculos ao vivo do Brasil, as apresentações confirmadas incluem as seguintes capitais:

06/01/2026 – Teatro Bradesco – São Paulo

07/01/2026 – Teatro Opus Città – Rio de Janeiro

27/01/2026 – Teatro RioMar Recife – Recife

28/01/2026 – Teatro RioMar Fortaleza – Fortaleza

Os ingressos já estão à venda pela plataforma uhuu.com e pontos autorizados. No Recife, o preço dos ingressos varia de R$100+taxas (Balcão Nobre) a R$ 200,00+ taxas (Plateia baixa).

Conceito da Para Siempre Tour

A “Para Siempre Tour” propõe um reencontro de gerações e uma celebração da música, da liberdade e da emoção que marcam a jornada de Christian Chávez, com energia, carisma e hits. O cantor promete entregar ao público brasileiro uma experiência inesquecível e carregada de gratidão.



A turnê foi idealizada para os fãs que viveram a era Rebelde e seguem acompanhando a carreira solo do artista até hoje. O nome da turnê e da faixa que dá título ao projeto - “Para Siempre” - têm lançamento previsto para cerca de dois meses antes do início dos shows.

A nova música traz uma estética musical que remete à energia e ao romantismo conhecidos na era RBD, reforçando a ligação afetiva com o público em transição para esta nova fase solo, porém, com identidade própria e genuína.

SERVIÇO RECIFE



“Christian Chávez Para Siempre Tour”, por Opus Entretenimento

Data: 28 de janeiro de 2026

Local: Teatro RioMar

Endereço: Rua Palestra Itália, 500 – 3º piso – Bourbon Shopping

Horário: 21h

Classificação: 16 anos. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis e crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Mais informações: https://uhuu.com/v/christian-chavez-797