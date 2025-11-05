fechar
Agenda | Notícia

Ex-RBD Christian Chávez anuncia nova turnê no Brasil em janeiro

Eterno integrante do grupo RBD, o picone pop latino celebra laços com o público brasileiro em shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza.

Por Thallys Menezes Publicado em 05/11/2025 às 18:16
Christian Chávez
Christian Chávez - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil voltará a receber um dos artistas mais amados da música pop latina. Christian Chávez, cantor, ator e ex-integrante do fenômeno RBD, retorna ao país em 2026 com a turnê “Christian Chávez Para Siempre Tour”.

A nova turnê passará por 12 cidades brasileiras, incluindo o Recife (PE). No repertório, o artista promete revisitar grandes sucessos de sua carreira solo, além de momentos marcantes que fizeram história na cultura pop latino-americana.

Datas da turnê de Christian Chávez

Com produção executiva da Opus Entretenimento, uma das maiores plataformas de shows e espetáculos ao vivo do Brasil, as apresentações confirmadas incluem as seguintes capitais:

06/01/2026 – Teatro Bradesco – São Paulo
07/01/2026 – Teatro Opus Città – Rio de Janeiro
27/01/2026 – Teatro RioMar Recife – Recife
28/01/2026 – Teatro RioMar Fortaleza – Fortaleza

Os ingressos já estão à venda pela plataforma uhuu.com e pontos autorizados. No Recife, o preço dos ingressos varia de R$100+taxas (Balcão Nobre) a R$ 200,00+ taxas (Plateia baixa).

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Conceito da Para Siempre Tour

A “Para Siempre Tour” propõe um reencontro de gerações e uma celebração da música, da liberdade e da emoção que marcam a jornada de Christian Chávez, com energia, carisma e hits. O cantor promete entregar ao público brasileiro uma experiência inesquecível e carregada de gratidão.

A turnê foi idealizada para os fãs que viveram a era Rebelde e seguem acompanhando a carreira solo do artista até hoje. O nome da turnê e da faixa que dá título ao projeto - “Para Siempre” - têm lançamento previsto para cerca de dois meses antes do início dos shows.

A nova música traz uma estética musical que remete à energia e ao romantismo conhecidos na era RBD, reforçando a ligação afetiva com o público em transição para esta nova fase solo, porém, com identidade própria e genuína.

SERVIÇO RECIFE

“Christian Chávez Para Siempre Tour”, por Opus Entretenimento 
Data: 28 de janeiro de 2026
Local: Teatro RioMar
Endereço: Rua Palestra Itália, 500 – 3º piso – Bourbon Shopping
Horário: 21h
Classificação: 16 anos. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis e crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Mais informações: https://uhuu.com/v/christian-chavez-797

Leia também

Wanessa Camargo anuncia show com participação de ex-RBD
Música

Wanessa Camargo anuncia show com participação de ex-RBD
Ex-RBD anuncia turnê solo com 12 shows no Brasil
Famosos

Ex-RBD anuncia turnê solo com 12 shows no Brasil

Compartilhe

Tags