Ex-RBD anuncia turnê solo com 12 shows no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Christian Chávez passará por diversas cidades, entre elas Recife, no início do próximo ano. Saiba mais detalhes dos shows, datas e locais a seguir

Clique aqui e escute a matéria

Christian Chávez, ex-integrante do grupo RBD, anunciou nesta quinta-feira (17) que vai fazer 12 shows no Brasil com a sua turnê “Para Siempre Tour”.

As apresentações acontecerão em diversas cidades brasileiras no começo de 2026.

“Brasil, estou voltando! Minha turnê solo está chegando e serão 12 apresentações incríveis por esse país que eu tanto amo”, escreveu o cantor nas redes sociais.

“Cada cidade, cada encontro, cada momento… vai ser uma celebração da nossa conexão, da nossa história e do nosso amor. Essa jornada é pra vocês, então preparem-se, porque o melhor ainda está por vir”, completou.

Entre as cidades que receberão a turnê solo de Christian Chávez está Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba.

Confira as datas:

25/01 – Belém (Teatro Resolve)

27/01 – Fortaleza (Teatro Riomar Fortaleza)

28/01 – Recife (Teatro Riomar Recife)

29/01 – Salvador (Teatro Faresi)

31/01 – Brasília (Teatro Royal Tulip)

01/02 – Goiânia (Teatro Madre Esperança Garrido)

06/02 – São Paulo (Teatro Bradesco)

07/02 – Rio de Janeiro (Teatro Opus Cittá)

08/02 – Belo Horizonte (Cine Theatro Brasil)

11/02 – Porto Alegre (Teatro Amrigs)

12/02 – Curitiba (Teatro Fernanda Montenegro)

Os ingressos já estão disponíveis.