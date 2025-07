Vanguart volta ao Recife com show acústico da turnê "Dois Cantos"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sete anos após sua última apresentação no Recife, a banda Vanguart volta à capital pernambucana com o show “Dois Cantos”, marcado para o dia 23 de agosto, às 19h, no Teatro IMIP. No palco, os músicos Hélio Flanders e Reginaldo Lincoln — compositores e fundadores do grupo — prometem uma performance acústica e intimista que percorre mais de 20 anos de trajetória da banda.

A proposta do show é colocar as canções em primeiro plano, numa formação mais enxuta e centrada em instrumentos como violão, piano, bandolim, trompete e gaita, que realçam o tom folk e poético que caracteriza o trabalho do Vanguart. No repertório, clássicos como Semáforo, Meu Sol e Demorou pra Ser, além de faixas do mais recente álbum Oceano Rubi.

“Sempre funcionou para nós esse formato mais despojado, onde as canções saltam à frente dos arranjos, com urgência”, explica Hélio Flanders.