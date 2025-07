Tamandaré recebe Dia da Solidariedade com serviços gratuitos e show de Almir Rouche em comemoração aos 50 anos do Padre Arlindo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A solidariedade vai tomar conta de Tamandaré. Nesta sexta-feira e sábado (18 e 19 de julho), das 8h às 17h, o Instituto Padre Arlindo realizará mais uma edição do Dia da Solidariedade, oferecendo uma ampla rede de serviços gratuitos para a população nas áreas de saúde, justiça, beleza e bem-estar.

Neste ano, o evento marca a comemoração dos 50 anos de Padre Arlindo, que escolheu celebrar a data ajudando o próximo — sua missão de vida. No mesmo dia que comemora o seu aniversário, o pároco espera beneficiar mais de 5 mil pessoas durante os dois dias de ação solidária. A estrutura será montada no Forte de Santo Inácio de Loyola.

“Mais que uma comemoração, o Dia da Solidariedade é um presente coletivo, afinal é um gesto concreto de amor ao próximo, capaz de transformar realidades e reacender a esperança”, comenta padre Arlindo.

Na área de justiça e cidadania, serão oferecidos serviços de Conciliação de processos e casamento civil (TJPE); Serviços eleitorais (TRE/PE); Ofícios de encaminhamento para 2ª via de registro (nascimento, casamento e óbito) e de habilitação de casamento; Orientação jurídica e Propositura de ações de menor complexidade (Defensoria Pública do Estado de Pernambuco); Registro de Boletins de Ocorrência (B.O.) e Emissão de carteiras de identidade (Polícia Civil de Pernambuco); Caminhão de serviços do Detran Itinerante (DETRAN-PE); Fundação CAS (PMPE) e Exército Brasileiro.

Já no setor de saúde estarão a Fundação Altino Ventura com atendimento ambulatorial e triagem para cirurgia de catarata; o PROCAPE com atendimentos médicos especializados; exames preventivos com Instituto Cristina Tavares (ICT); exames laboratoriais com Real Lab do Real Hospital Português; Unidades odontológicas móveis do SESI e da CLIN; Ônibus odontológico da ALEPE; IMIP; Hospital do Câncer de Pernambuco; Hospital Santa Joana; Maternidade Bandeira Filho; Faculdade de Medicina de Olinda; Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE) e Faculdade de Odontologia do Recife.

Para levantar a autoestima e também levar alegria para a população local, o evento vai oferecer o espaço Pozi Beleza Solidária com maquiagem e brindes da Avon e Natura; serviços de salão de beleza com corte de cabelo e escova; recreação infantil; Turma do Fom Fom do DETRAN-PE com dicas lúdicas do trânsito, além de brinquedos infláveis para as crianças.