Adriana Calcanhotto, Geraldo Azevedo e Joyce Alane são atrações do Festival Palco Brasil no Recife

Recife, PE – A CAIXA Cultural Recife promove, entre os dias 07 e 23 de agosto de 2025, sempre às 20h, mais uma edição do Festival Palco Brasil, evento que reúne grandes nomes da música popular brasileira. Os ingressos serão vendidos pela plataforma Sympla, sempre às sextas-feiras anteriores ao show de cada artista, com valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). O festival conta com patrocínio da CAIXA e do Governo Federal.

Geraldo Azevedo abre a programação

Quem abre o festival é o cantor Geraldo Azevedo, com shows nos dias 07, 08 e 09 de agosto. Em clima intimista, o artista celebra seus 80 anos e mais de cinco décadas de carreira com clássicos como “Táxi Lunar”, “Caravana” e “Bicho de Sete Cabeças”.

Adriana Calcanhotto retorna ao Recife

Nos dias 14, 15 e 16 de agosto, é a vez de Adriana Calcanhotto subir ao palco com um repertório que mistura MPB e bossa nova. A artista apresenta composições recentes dos álbuns “Só” (2022) e “Errante” (2023), além de releituras e sucessos como “Devolva-me”, “Esquadros” e “Vambora”.

Joyce Alane representa a nova geração

Encerrando a programação, a recifense Joyce Alane se apresenta nos dias 22 e 23 de agosto. Reconhecida por sua poética íntima e potente, a artista traz ao palco faixas do álbum “Tudo é minha culpa” (2024), como “Eu Não Tô Bem”, além de hits como “Leão” e “Idiota Raiz (deixa ir)”, parceria com João Gomes.

Sobre o Palco Brasil

O Palco Brasil é um projeto que desde 2017 ocupa os teatros da CAIXA Cultural em diferentes capitais, promovendo encontros musicais intimistas com grandes nomes e novos talentos da cena brasileira. A curadoria é assinada por Fernanda Bezerra. Em 2025, o projeto celebra os 45 anos da CAIXA Cultural e os 13 anos da unidade do Recife.

Serviço

Festival Palco Brasil

Local: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Datas: 07 a 23 de agosto de 2025

Horário: 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$15 (meia)

Vendas pelo Sympla:

Geraldo Azevedo: a partir de 01/08

Adriana Calcanhotto: a partir de 08/08

Joyce Alane: a partir de 15/08

Classificação indicativa: 16 anos

Acesso para pessoas com deficiência

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal

Informações: (81) 3425-1915 | @caixaculturalrecife