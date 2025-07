Festival de Teatro para Crianças agita Recife com sessões únicas no Parque e Barreto Júnior

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Espetáculos como O Mágico de Oz, Cantigas de Fiar e Tatu-do-Bem animam o fim de semana com música, reflexão e diversão para todas as idades

A programação deste final de semana do 21º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco (FTCPE) está recheada de temas, linguagens e estilos diversos que, além de terem como público prioritário as crianças, têm em comum a marca da criatividade. Serão quatro sessões, todas com acessibilidade em Libras, que acontecem nos teatros do Parque (Cantigas de Fiar e O Mágico de Oz) e no Teatro Barreto Júnior (Tatu-do-Bem e A Batalha de Botas), todas em única apresentação.

Os ingressos, a partir de R$ 20, estão à venda na plataforma Sympla, com link disponível também no site www.teatroparacrianca.com.br, e na bilheteria dos teatros, duas horas antes das apresentações, sujeito à lotação.

Programação

Teatro do Parque – 16h30 (Rua do Hospício, 81 – Boa Vista, Recife)

Sábado - 19 de julho – Cantigas de Fiar

Companhia Fiandeiros de Teatro (Recife–PE)

R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia-entrada)

Capibaribe Produções (Moreno–PE)

R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia-entrada)

Teatro Barreto Júnior – 16h (Rua Estudante Jeremias Bastos – Pina, Recife)

Sábado - 19 de julho – Tatu-do-Bem

Catalumari e os Giguiotes (Recife–PE)

R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)

Trupe Arlequin (João Pessoa–PB)

R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)

Destaques dos espetáculos

Cantigas de Fiar traz um elenco de crianças, jovens e adultos refletindo sobre a saudade, com direção musical de Samuel Lira e músicas de André Filho.

O Mágico de Oz, adaptação da obra de L. Frank Baum, ganha nova leitura pelas mãos de Roberto Oliveira com reflexões sobre coragem, amizade e superação.

Tatu-do-Bem mostra a aventura de Andrezinho no sertão com dois tatus-bolas que o introduzem ao universo da arte e da biodiversidade da caatinga.

A Batalha de Botas mistura referências ibero-americanas em uma fábula crítica e bem-humorada sobre civilização, diferenças e convivência.

Serviço

Evento: 21º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco

Data: De 5 a 27 de julho (sábados e domingos)

Locais: Teatro do Parque (16h30) e Teatro Barreto Júnior (16h)

Ingressos: Preços variados. Meia-entrada para crianças a partir de 2 anos, autistas, estudantes, professores, doadores de sangue ou medula e idosos com documentação.

Vendas: www.teatroparacrianca.com.br e bilheteria no dia (a partir das 15h).