Cantor Príncipe se apresenta na Zona Norte do Recife com participações de artistas locais

Evento "Boteco do Príncipe" ocorre em 19 de julho com abertura dos cantores Júnior Santos e Diego Dias; ingressos disponíveis na Bilheteria Digital

O cantor e ator Príncipe, conhecido por sua atuação no pagode e pela série “Arcanjo Renegado”, realizará um show no Recife neste sábado (19). O evento “Boteco do Príncipe” será realizado no Pressão Mix Bar, localizado no bairro de Água Fria, zona norte da cidade.

Natural do Rio de Janeiro, Príncipe ganhou destaque com o projeto “Pagode do Príncipe”, que reúne diversos nomes do gênero em apresentações ao vivo.

O evento no Recife terá formato open bar e começará às 21h, com participação dos cantores locais Júnior Santos e Diego Dias, que abrirão a noite. A proposta é promover uma noite de samba e pagode em ambiente descontraído.

Os ingressos para o “Boteco do Príncipe” estão disponíveis para compra na Bilheteria Digital. Mais informações: (81) 99864-3929.