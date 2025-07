Samba do Chefe recebe Pretinho da Serrinha pela 1ª vez no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Chegando a sua 6ª edição, o projeto toma conta da Zona Norte do Recife com o melhor do samba e pagode, garantindo o melhor da música para o público

Pela primeira vez no Recife em carreira solo, o cantor carioca Pretinho da Serrinha desembarca na capital pernambucana para participar do Samba do Chefe. O evento acontece no próximo sábado (19), na quadra da Escola de Samba Gigantes do Samba, na Bomba do Hemetério.

O projeto chega ao sexto ano de trajetória idealizado pelo artista pernambucano Taiguara Borges, que também está na line-up do evento.

O público pode esperar uma noite de pura vibração e entrega ao samba, com mais de três horas de música ao vivo, unindo gerações e histórias. Do repertório, o público pode esperar tanto composições autorais quanto clássicos dignos de uma roda de samba.

Samba coletivo e cultural

Multi-instrumentista, Pretinho da Serrinha é a atração do Samba do Chefe desta edição. O carioca, além de cantor e compositor, possui uma trajetória que mistura o samba tradicional com elementos modernos.

Enquanto isso, Taiguara Borges segue com sua carreira solo valorizando o samba pernambucano. "Essa edição tem um significado muito especial. Estamos celebrando seis anos de uma construção coletiva", celebra. "O show acontece perto do meu aniversário, e essa é a melhor forma que encontrei de comemorar: celebrando com minha gente, no meu lugar, com minha música".

