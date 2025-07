Samba Recife 2025 anuncia mais quatro atrações e esquenta os tambores para setembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O Samba Recife 2025 segue entregando tudo! O maior encontro de samba e pagode do país anunciou mais quatro grandes nomes que prometem transformar o fim de semana dos dias 27 e 28 de setembro, na área externa do Centro de Convenções, em um verdadeiro espetáculo.

No sábado (27), o romantismo moderno de Ferrugem e a voz marcante de Belo se unem ao peso de nomes como Thiaguinho, Jorge Aragão, Péricles e Mumuzinho.

No domingo (28), a mistura de estilos continua com o pagode envolvente de Dilsinho e a energia inconfundível de Léo Santana, ao lado de Menos é Mais, Tiee, Sorriso Maroto e Xande de Pilares. Será um fim de semana que promete entrar para a história — e mais atrações ainda estão por vir.

Com produção da Festa Cheia Produções, os ingressos estão à venda a partir de R$ 120 no site da Bilheteria Digital, no quiosque da plataforma no Shopping Recife e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna.

Mais informações estão disponíveis no Instagram oficial: @sambarecifeoficial.