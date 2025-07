Vendas abertas de ingressos para o show Dominguinho, com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Show do projeto "Dominguinho" será no dia 29 de novembro, no Classic Hall, em Olinda, com ingressos a partir de R$ 70 já disponíveis online

Clique aqui e escute a matéria

Já estão disponíveis os ingressos para o show do projeto “Dominguinho”, idealizado por João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho. A apresentação acontece no dia 29 de novembro, no Classic Hall, em Olinda — cidade que marcou o início do projeto e serviu de cenário para a gravação das músicas.

As entradas custam a partir de R$ 70 e podem ser adquiridas na bilheteria do Classic Hall ou pelo site Bilheteria Digital. O público poderá escolher entre os setores arena, frontstage e camarote (10 pessoas).

O show em Olinda integra a turnê nacional do “Dominguinho”, que passará por 12 cidades brasileiras. Após a estreia em São Paulo, o trio também segue para Rio de Janeiro, Porto Alegre, Natal, Belém, Brasília, Arcoverde e Fernando de Noronha.

Com repertório de 12 faixas, o projeto apresenta regravações de clássicos do forró e canções autorais, em homenagem ao legado do mestre Dominguinhos.