Festival No Ar Coquetel Molotov revela primeiras três atrações da 22ª edição

Evento acontece no dia 6 de dezembro, no Campus da Universidade Federal de Pernambuco, Zona Oeste do Recife, e já está com ingressos à venda

O Festival No Ar Coquetel Molotov anunciou as primeiras atrações da sua 22ª edição: Don L, DJ Marky e Urias. A novidade foi anunciada ao longo desta quinta-feira (10), nas redes sociais do evento.

Com os ingressos já à venda, o evento é conhecido por trazer nomes da cena independente musical brasileira, além de uma forte valorização de artistas nordestinos.

Neste ano, o Coquetel Molotov acontece novamente no Campus da UFPE, na região próxima à Concha Acústica da instituição.

Programação Festival No Ar Coquetel Molotov

Para 2025, o Coquetel Molotov prepara uma grande edição e relembra nomes que passaram pelos palcos do projeto. Atualmente no primeiro lote, os ingressos variam de R$ 80 a R$ 160 no site oficial de vendas.

