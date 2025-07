Projeto Dominguinho retorna a Olinda com show imperdível em novembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Olinda recebe o retorno do projeto Dominguinho em show no Classic Hall, com repertório autoral e participação especial de Edson Gomes

A cidade de Olinda foi confirmada entre as 12 que irão receber a aguardada turnê do projeto Dominguinho, idealizado pelos artistas João Gomes, Mestrinho e Jota.pê. O show está marcado para o dia 29 de novembro, no Classic Hall, e tem um simbolismo especial: será o retorno do trio ao lugar onde tudo começou, já que foi em Olinda que as faixas do projeto foram gravadas. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima quinta-feira (10).

Após a estreia em São Paulo, na Casa Natura Musical, o projeto inicia uma extensa maratona de apresentações pelo Brasil. Além de Olinda, a turnê vai passar por São Luís, Arcoverde, Fernando de Noronha, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belém, Brasília e novamente por São Paulo.

O repertório reúne 12 músicas já disponíveis nas plataformas digitais, incluindo regravações de clássicos do forró e composições autorais. Para a nova temporada de shows, o trio preparou ainda duas faixas inéditas e confirmou a participação especial do cantor Edson Gomes em algumas datas.

O projeto Dominguinho também cruzará fronteiras em 2026. A turnê internacional estreia no dia 25 de março, em Bruxelas, na Bélgica, e segue por Amsterdã, Paris, Barcelona, Madri, Zurique e Genebra, levando o forró brasileiro a novas platéias na Europa.