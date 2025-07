Show de Criolo no Recife abre vendas de ingressos: veja preços e data

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O aclamado artista Criolo, conhecido por sua maestria em mesclar hip-hop com diversos gêneros musicais, comemora 50 anos de vida com uma nova turnê. A aguardada "Criolo 50" chega ao Recife no dia 1º de agosto (sexta-feira), prometendo uma noite inesquecível no Armazém 14.

O show é uma celebração da diversidade musical e das ricas influências que moldaram a trajetória de um grande nome da música brasileira contemporânea. Os ingressos já estão à venda.

Musicalidade versátil

Nesta apresentação, Criolo mistura a potência do rap com ritmos que sempre foram suas referências, como samba, MPB e reggae, homenageando os clássicos da música brasileira. Ele estará acompanhado por Ed Trombone, DJ DanDan, Xeina Barros, Ricardo Rabelo, Bruno Buarque, Gustavo Sousa e Bira Sax.

O repertório do show "Criolo 50" percorre todos os seus álbuns, incluindo sucessos como "Nó Na Orelha" e "Convoque Seu Buda". Mantendo o hip-hop como a espinha dorsal de sua performance, Criolo também se aventura por sonoridades contemporâneas como trap, grime, drill, afrobeat e, notavelmente, o samba, com destaque para faixas do álbum "Espiral de Ilusões".

Trajetória e maturidade

"Criolo 50" narra a trajetória do artista ao longo de seus 50 anos, apresentando uma identidade artística madura, sofisticada e inovadora. O espetáculo é enriquecido por um conteúdo audiovisual inédito, assinado por Bernardo Perpettu, que explora símbolos, ícones e momentos marcantes da carreira de Criolo.

No palco, o multiartista demonstra como o hip-hop é uma "árvore muito maior", mostrando à nova geração toda a força e a capacidade de expansão do rap. Além de revisitar os grandes sucessos de sua carreira, Criolo entrega novidades sonoras e ressalta os encantos que a música preta brasileira é capaz de expandir, consolidando seu lugar como um ícone da música nacional.

Serviço

Local: Armazém 14



Armazém 14 Endereço: Av. Alfredo Lisboa, s/n - Recife, PE, 50020-360



Av. Alfredo Lisboa, s/n - Recife, PE, 50020-360 Data: 01 de agosto de 2025 (sexta-feira)



01 de agosto de 2025 (sexta-feira) Horário: 23h30



23h30 Ingressos: https://www.eventim.com.br/criolo50recife

Preços