Festival de teatro para crianças tem 14 peças no Recife até o final de julho; confira a programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O 21º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco (FTCPE) que começa neste final de semana com 14 espetáculos nos teatros de Santa Isabel, Parque e Barreto Júnior.

A programação segue até 27 de julho, sempre aos sábados e domingos, entre obras clássicas e textos de novos autores.

Estão presentes companhias de Arcoverde, Moreno, Paulista, Recife, João Pessoa (PB), uma montagem luso-brasileira, que vem do Rio de Janeiro.

Ingressos

Os ingressos, a partir de R$ 20, estão à venda na plataforma Sympla, com link disponível no site www.teatroparacrianca.com.br, e também na bilheteria dos teatros duas horas antes das apresentações, sujeito à lotação.

Este ano, todas as sessões terão acessibilidade em Libras.

Atrações

"O Segredo da Arca de Trancoso", da Cênicas Companhia de Repertório / Cênicas Núcleo Paralelo, é atração do 21º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco - WILSON LIMA/DIVULGAÇÃO

No fim de semana de abertura do Festival estão programados três espetáculos que têm tudo fazer a cabeça de crianças e adultos.

No sábado (5), às 16h30, o Teatro de Santa Isabel recebe "Mundo em Busca do Coração da Terra", da Tropa do Balacobaco de Arcoverde, uma história que mostra a jornada de um menino sertanejo em busca da noite, num tempo em que o sol reina sozinho.

No mesmo dia e horário, no Teatro do Parque, a atração é "O segredo da Arca de Trancoso", da Cênicas Cia de Repertório, do Recife, que tem como protagonista um menino, empenhado em cumprir uma missão que lhe foi confiada.

No domingo (6), tem "Pinóquio", da Roberto Costa Produções, de Paulista, no Teatro de Santa Isabel, também às 16h30, é a vez de um boneco encantar a todos com sua vontade de ser um menino.

Curadoria

A equipe de curadores, formada por Marcondes Lima, Ruy Aguiar e Williams Sant’Anna, que manteve-se fiel a critérios que vêm desde a primeira edição do Festival, como a diversidade de linguagens.

"Buscamos, mesmo com orçamento limitado, manter a tradição e poder oferecer ao público formas e conteúdo de outras regiões de Pernambuco e do Brasil", diz Ruy Aguiar.

"Temos duas montagens da Paraíba, uma do Sertão de Pernambuco, uma montagem Luso-brasileira, que é João por um Fio e até um espetáculo intercontinental, O Dia em que a Morte Sambou, que conta a história de um brincante da zona da mata pernambucana revisitada pelo olhar de um escritor egípcio e de uma artista plástica espanhola", adianta.

Números

Em 21 anos de atividade, o Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco é um dos mais longevos do Brasil.

Até a edição de 2024, a produção contabiliza que foram realizados 270 espetáculos presenciais em mais de 485 apresentações, com 154 mil espectadores (gratuitos e pagantes) e gerou mais de 5.200 trabalhos diretos e indiretos.

Confira a programação 21º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco:

Sábado (5/7)

16h30 Mundo em Busca do Coração da Terra (Tropa do Balacobaco / Arcoverde–PE)

Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia)

16h30 O Segredo da Arca de Trancoso (Cênicas Companhia de Repertório / Cênicas Núcleo

Paralelo), no Teatro do Parque

Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia-entrada)

Domingo (6/7)

16h30 Pinóquio (Roberto Costa Produções / Paulista–PE), no Teatro de Santa Isabel

Ingressos: R$ 100 e R$ 50 (meia)16h)

Ingressos a preços variados

SERVIÇO

21º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco

Quando: De 5 a 27 de julho (sábados e domingos)

Onde: Teatro de Santa Isabel, Teatro do Parque e Teatro Barreto Júnior