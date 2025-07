Horóscopo 04.07: Sexta-feira vira um ótimo dia para conexões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Áries

Sextou com mudanças positivas no horizonte! Seja um novo emprego ou um novo empreendimento, o universo está alinhado para o seu sucesso financeiro. Com Vênus em Gêmeos, prepare-se para paixões intensas e comunicação fluente na vida amorosa. Mantenha os olhos abertos para as oportunidades, o dia promete!

Cor: VERDE-CLARO Palpite: 02, 61, 47



Touro

Sua sexta-feira é de relacionamentos e parcerias! Lance mão da boa comunicação para resolver assuntos pessoais e avançar no trabalho com seus colegas. Vênus em Gêmeos promete uma surpresa animadora para o seu bolso! Na paquera, um bom papo abre portas. Se estiver a fim de algo mais sério, fale abertamente. Proteja seu romance através do diálogo e interesses comuns.

Cor: AZUL Palpite: 09, 21, 18



Gêmeos

Hoje a Lua em Escorpião favorece o foco no trabalho, mesmo que exija mais esforço. Sua intuição pode revelar oportunidades surpreendentes. Com Vênus no seu signo, sua mente agitada acelera ainda mais. Proteção extra nos assuntos do coração também está presente!

Cor: PRETO Palpite: 51, 44, 26



Câncer

A Lua traz um novo ânimo até para seu trabalho hoje! Um ótimo dia para conectar-se com colegas e fazer aquele curso que você quer. A sorte sorri para você - vale arriscar. Amizades estão protegidas, mas cuidado no romance. Ainda assim, prepare-se para boas surpresas no amor.

Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpite: 14, 49, 32



Leão

Atenção aos assuntos domésticos e familiares hoje com a Lua em Escorpião. No trabalho, busque focar em tarefas domésticas enquanto Vênus e Urano trazem boas vibrações para sua vida profissional. À noite, Vênus muda para Gêmeos: aguarde animação nas amizades e surpresas no amor. Sucesso à vista!

Cor: PRATA Palpite: 27, 29, 45



Virgem

Sextou com a força da comunicação! Aproveite para viajar ou expandir sua rede profissional. Vênus em Gêmeos traz energias positivas para a carreira. As redes sociais favorecem a conexão com amados e podem agitar a vida amorosa. Desfrute da leveza no romance e do aumento de sintonia com seu par.

Cor: CINZA Palpite: 38, 18, 36



Libra

A lua em Escorpião traz energia positiva para seus interesses financeiros hoje! Confie na sua intuição para identificar oportunidades lucrativas. Além disso, o brilho de Vênus em Gêmeos acrescenta charme e bom humor em sua vida amorosa. Mas lembre-se, pegue leve na possessividade. Vamos transformar empenho em prosperidade!

Cor: ROSA Palpite: 04, 14, 06



Escorpião

Sextou com energia para correr atrás de grandes projetos! Com a Lua em seu signo, é dia de crescimento pessoal e revisão de prioridades. Participe de tarefas colaborativas e explore novas experiências no trabalho. Além disso, seu charme estará irresistível na paquera graças a Vênus em Gêmeos.

Cor: VERDE Palpite: 24, 06, 31



Sagitário

Confiem na sua intuição para lidar com mudanças inesperadas hoje! Foque em assuntos de trabalho e saúde pela manhã e deixe Vênus proteger seus relacionamentos. Seu atual lance pode evoluir para algo mais sério.

Cor: BRANCO Palpite: 11, 38, 02



Capricórnio

Um sextou astral aguarda seu signo! Lua protege as amizades, enquanto Vênus e Urano aumentam a capacidade de relacionamento e trazem sorte. À tarde, questões de trabalho e saúde ganham destaque com Vênus em Gêmeos. O romance promete harmonia e diálogo, perfeito para convivência ou conquistas.

Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 40, 32, 14



Aquário

Hoje, você será impulsionado por sua ambição, com uma foco energético na carreira. Mostre sua destreza e resolva pendências familiares de manhã. Com a chegada de Vênus ao seu paraíso astral à tarde, espere uma dose extra de sorte. Prepare-se para um romance agitado e seduza com seu charme!

Cor: AZUL Palpite: 38, 43, 47



Peixes

É hora de utilizar essas qualidades no trabalho, interagir mais com outras pessoas e cuidar de atividades e tarefas que podem ser feitas em equipe. Sua habilidade para se comunicar tem tudo para crescer pela manhã, então aproveite para esclarecer qualquer mal–entendido. Seu jeito descontraído e otimista anima a vida amorosa!

Cor: AZUL-TURQUESA Palpite: 22, 23, 31