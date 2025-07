Projeto Dominguinho, de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, ganha data no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A turnê do projeto Dominguinho, idealizado pelos artistas João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, passará por Pernambuco em 29 de novembro, no Classic Hall. O show marcará o retorno do trio a onde tudo começou, já que Olinda foi o local das gravação do projeto audiovisual.

Os ingressos começam a ser vendidos na próxima quinta-feira (10).

Após a estreia em São Paulo, na Casa Natura Musical, o projeto inicia uma extensa maratona de apresentações pelo Brasil. Além de Olinda, a turnê vai passar por São Luís, Arcoverde, Fernando de Noronha, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belém, Brasília e novamente por São Paulo.

Repertório

O repertório reúne 12 músicas já disponíveis nas plataformas digitais, incluindo regravações de clássicos do forró e composições autorais.

Para a nova temporada de shows, o trio preparou ainda duas faixas inéditas e confirmou a participação especial do cantor Edson Gomes em algumas datas.

O projeto Dominguinho também cruzará fronteiras em 2026. A turnê internacional estreia no dia 25 de março, em Bruxelas, na Bélgica, e segue por Amsterdã, Paris, Barcelona, Madri, Zurique e Genebra, levando o forró brasileiro a novas platéias na Europa.

Projeto

Projeto Dominguinho foi idealizado pelos artistas João Gomes, Mestrinho e Jota.pê - REBEKA FIGUEIREDO/DIVULGAÇÃO

O encontro nasceu da vontade de transformar a energia celebrativa de domingo em uma trilha sonora que reúne vários gêneros musicais com uma atmosfera de leveza. Toda a ambientação da gravação realizada no Sítio Histórico de Olinda, explorando o potencial artístico de cada um dos músicos.

O álbum conta com 12 faixas que inclui uma releitura de "Pontes Indestrutíveis", de Charlie Brown Jr., e a canção inédita "Flor", de Mestrinho. Com poucos dias de lançamento, os vídeos já alcançam mais de 5 milhões de visualizações no YouTube e o álbum ultrapassa os 15 milhões de streamings no Spotify.

Saiba como se inscrever na newsletter JC