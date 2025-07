Sambista pernambucana Elys Viana integra time feminino que compõe samba-enredo para a Estácio de Sá

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cantora, compositora e sambista pernambucana Elys Viana é a única representante do Estado no grupo de compositoras responsável por um samba-enredo inteiramente escrito por mulheres para a G.R.E.S. Estácio de Sá, do Rio de Janeiro.

A obra está concorrendo no concurso que definirá o hino oficial da escola para o Carnaval de 2026, cuja próxima etapa acontece nesta sexta-feira (11), na capital fluminense.

O enredo escolhido para o próximo desfile é "Tata Tancredo, O Papa Negro no Terreiro do Estácio", assinado pelo carnavalesco Marcus Prado.

Leia Também Carnaval: Ancestralidade pernambucana dos Malunguinhos chegará à Sapucaí pela Viradouro

"Me sinto valorizada e reconhecida enquanto nordestina, junto a diversas compositoras de outros estados, principalmente do Rio de Janeiro. Podemos mostrar que Pernambuco tem samba de qualidade, tem compositoras. Estamos unidas para destacar, pela primeira vez, um samba composto exclusivamente por mulheres na escola", afirma Elys.

Além da participação no concurso, Elys lança no dia 11 de julho o single autoral "Deus", e grava a música "Rascunho do Amor", parceria sua com o compositor carioca Ivan da Gamboa.

Trajetória

Natural de Garanhuns, no Agreste pernambucano, Elys Viana cresceu envolvida pelo samba desde a infância, acompanhando os bastidores da carreira de seu pai, o sambista Paulo Izidoro, e participando de apresentações.

Mudou-se para o Recife aos 13 anos, iniciando sua trajetória musical na igreja. Seu pai foi fundador do projeto Samba da Aurora, que trouxe à capital pernambucana nomes como Dicró, Almir Guineto e Dona Ivone Lara.

Após a morte do pai, em 2015, Elys estreou oficialmente no samba, lançando o álbum "De Pai para Filha", composto por dez faixas que reúnem clássicos do gênero, entre elas uma regravação de "Sexta-feira é Sexta-feira", parceria de Paulo Izidoro com Fídia Reles, lançada originalmente em 1990.

Ligação com o Carnaval

Atualmente, Elys também integra a União de Jacarepaguá e faz parte do corpo de jurados da Federação dos Blocos Carnavalescos do Rio de Janeiro.

Em 2023, gravou um samba concorrente na disputa de samba-enredo do G.R.E.S. Império Serrano para o Carnaval de 2024.

No Recife, conquistou vitórias em duas disputas de samba-enredo nas escolas Gigantes do Samba e Limonil, atuando como intérprete.

