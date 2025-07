Tiê apresenta show intimista no Recife em edição especial do Projeto Seis e Meia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Comemorando 15 anos de carreira, Tiê apresenta show intimista no Teatro do Parque, com abertura do pernambucano Allan Carlos. Saiba mais

O Projeto Seis e Meia segue com sua programação comemorativa pelos 30 anos de história e, em sua próxima edição, convida o público para uma noite de delicadeza e romantismo. No dia 11 de julho, no Teatro do Parque, a cantora e compositora Tiê chega ao Recife com o show “Cartas de Amor”, em formato voz e violão.

A apresentação promete um clima intimista, embalado por canções que falam sobre a essência das declarações de amor. No repertório, Tiê mescla sucessos da própria carreira, como “A Noite”, “Amuleto”, “Mexeu Comigo”, com releituras de clássicos como “Prova de Carinho” (Adoniran Barbosa), “A Noite do Meu Bem” (Dolores Duran), “Tempo Perdido” (Legião Urbana) e “Desculpe o Auê” (Rita Lee).

O diferencial do show está na interação com o público: em um momento especial, Tiê convida uma pessoa da plateia para subir ao palco e ler uma carta destinada a alguém marcante em sua vida. O gesto reforça o clima afetivo da noite e estabelece uma conexão ainda mais próxima entre artista e audiência.

Celebrando 15 anos de carreira, Tiê já se apresentou em grandes festivais como Lollapalooza, Rock in Rio (RJ e Lisboa), SXSW, Brasil Summerfest NYC e abriu shows da banda Coldplay no Maracanã. Ao longo de sua trajetória, já gravou com nomes como David Byrne, Jorge Drexler, Guilherme Arantes, Luan Santana e Cynthia Luz, somando milhões de visualizações em seus clipes.

A abertura da noite ficará por conta de Allan Carlos, cantor, compositor e produtor pernambucano conhecido por sua versatilidade e presença de palco. No show “Mais de Mim”, apresenta músicas autorais como “Ainda Vale a Pena” e “Sob o Mesmo Sol”, premiadas em festivais nacionais, além de faixas em português, inglês e italiano, com destaque para uma performance em violão flamenco.

Em mais de 18 anos de carreira, Allan carimbou passagens por diversos festivais no Brasil, apresentações na Europa e fez abertura de shows para nomes como Jorge Vercillo, Claudia Leitte, Fábio Jr e Paralamas do Sucesso.

Os ingressos para a próxima edição do Projeto Seis e Meia já estão disponíveis online via Sympla, na Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista) e também poderão ser adquiridos na bilheteria do teatro no dia da apresentação. As entradas variam de R$ 70 a R$ 140.

SERVIÇO

Tiê no Projeto Seis e Meia

Abertura: Allan Carlos

Data: 11 de julho de 2025

Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife - PE

Ingressos:

R$ 70,00 (meia-entrada)

R$ 100,00 + 1 kg de alimento não perecível (ingresso social)

R$ 140,00 (inteira)

Observação: Os lugares não são marcados, sendo ocupados por ordem de chegada.

Vendas: Online via Sympla e presencial na Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista).