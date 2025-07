Torre Malakoff recebe exposição gratuita em parceria com a Fundação Japão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Por definição, os netsuke são esculturas japonesas bem pequenas, costumeiramente usadas em fechos de quimonos. Esses itens carregam parte da história e cultura japonesa, e agora ganham uma homenagem com a exposição 'Netsuke Contemporâneos esculpidos em madeira', que conta com uma abertura oficial no próximo domingo (13), às 16h.

No Observatório Cultural Torre Malakoff, na Praça do Arsenal, a mostra exibe 63 peças criadas po 46 artistas japoneses contemporâneos. Além disso, a exposição integra as comemorações oficiais dos 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Japão e o Brasil, celebrado em 1895.

A exposição é resultado da parceria com a Fundação Japão, em São Paulo, onde apresenta obras que valorizam a estética tradicional e, ao mesmo tempo, se relacionam com práticas modernas da arte japonesa.

Estética japonesa no centro do Recife

O bairro do Recife conta com a exposição até o dia 10 de agosto. Entre os destaques da exposição estão peças que retratam animais, expressões humanas e representações folclóricas com leveza e humor, preservando a conexão dos netsuke com a natureza e o cotidiano.

“A exposição é uma oportunidade única de conhecer de perto a delicadeza e a profundidade cultural dos netsuke. Cada peça é um convite para apreciar a estética japonesa e sua relação com a natureza e o cotidiano, transmitindo emoções por meio de detalhes minuciosos”, destaca a equipe da Fundação Japão em São Paulo, convidando o público a visitar a mostra. A realização da exposição na cidade é uma parceria com o Consulado Geral do Japão no Recife.

