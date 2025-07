Marina Sena anuncia data extra de show no Recife após ingressos esgotados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após esgotar ingressos em poucas horas, Marina Sena anuncia show extra em Recife com turnê baseada no álbum Coisas Naturais. Saiba mais

Com ingressos esgotados poucas horas após a abertura das vendas, Marina Sena anuncia data extra em Recife com seu novo espetáculo, baseado no álbum Coisas Naturais. A nova apresentação será realizada no dia 3 de outubro, véspera da data já anunciada, 4 de outubro, que está com entradas esgotadas. Ambas as apresentações acontecerão na Cachaçaria Carvalheira. Os ingressos para a data extra começam a ser vendidos nesta quarta-feira, 9 de julho.

O rápido esgotamento da primeira data em Recife reforça o sucesso da atual fase da cantora mineira, que tem passado por uma sequência de apresentações com ingressos disputados em grandes capitais brasileiras. O mesmo aconteceu em Porto Alegre: o show do dia 19 de julho teve entradas esgotadas rapidamente, e uma data extra foi aberta para o dia 18. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a turnê também passou por sessões lotadas e recepção calorosa do público.

O espetáculo é inspirado no álbum Coisas Naturais, lançado em 31 de março deste ano, que marcou a melhor estreia da carreira de Marina Sena — tanto em números de streaming quanto em repercussão crítica. Aclamado pela originalidade, estética e sonoridade, o projeto reforça o lugar da artista como um dos principais nomes da nova música brasileira.

Com direção musical de Janluska, o show ao vivo traduz o frescor e a intensidade do álbum, mesclando novas faixas com sucessos de trabalhos anteriores. A performance traz ainda um cuidado visual que tem se tornado assinatura da artista: iluminação cênica e figurino que dialogam com o universo tropical, sensual e solar de Coisas Naturais.

Marina Sena segue em turnê nacional com novas datas já marcadas na agenda.