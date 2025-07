Filho de Mercúrio estreia na Fenearte com universo autoral que mistura memória, identidade e cultura popular

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A cada nova edição, a Fenearte reafirma seu lugar como uma vitrine fundamental para a cultura brasileira, especialmente a pernambucana. Em 2025, ao completar 25 anos, a “Feira das Feiras” traz consigo não apenas uma celebração do passado, mas também o compromisso de continuar revelando talentos e expandindo os sentidos do fazer artístico.

Um dos nomes que estreia nesta edição é o artista visual Filho de Mercúrio, pseudônimo de Eduardo Amorim, que ocupa o estande 155, na Rua 03, com um trabalho que atravessa o simbólico, o cotidiano e o imaginário popular nordestino.

Conhecido por criações que mesclam elementos do folclore, da xilogravura, do armorial e da fauna e flora locais, Filho de Mercúrio carrega em sua produção um olhar sensível sobre a identidade coletiva.

“Minha obra é atravessada por vivências e também pela rotina recifense. Gosto de misturar o simbólico e o cotidiano, trazendo referências que fazem parte da nossa história e memória”, explica o artista.

Participar da Fenearte é, para ele, a realização de um sonho antigo.

“Sempre admirei a feira como visitante. Agora, poder vivê-la como expositor é muito especial. Preparei uma seleção de peças que representam bem minha pesquisa e também criei obras inéditas pensando nesse encontro com o público”, completa.

Filho de Mercúrio estreia na Fenearte - Divulgação/Filho de Mercúrio

Um estande que é convite à imersão



O espaço criado por Filho de Mercúrio vai além da simples comercialização de peças. Nas palavras do próprio artista, trata-se de um “convite para mergulhar em seu universo visual”. A expectativa é de que o visitante leve para casa não só uma obra, mas também uma experiência simbólica.

“Mais do que vender uma peça, quero contar uma história, despertar lembranças e criar conexões”, resume.

Seu trabalho, que vem ganhando destaque em exposições independentes e nas redes sociais, representa uma nova geração de artistas que usam o design, a arte e o artesanato como linguagens vivas, políticas e identitárias.

Nos meses que antecederam a Fenearte, Filho de Mercúrio percorreu espaços importantes como a Feira Rosenbaum, em Fortaleza, e foi o artista convidado no Mercado Capitão, no Recife.

“É muito significativo estar nesse espaço ao lado de tanta gente talentosa e que eu admiro, da cultura popular. Eu bebo dessas fontes e também busco criar novos caminhos a partir delas”, destaca.

Fenearte 2025: memória e renovação



Com mais de 5 mil expositores de Pernambuco, do Brasil e de outros países, a 25ª Fenearte acontece entre 9 e 20 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

O tema deste ano é “A Feira das Feiras”, e valoriza as feiras livres como espaços históricos de circulação de saberes, sabores e artes. Em meio a essa diversidade, o estande de Filho de Mercúrio desponta como um ponto de resistência poética, onde tradição e contemporaneidade dialogam com força.

Seu trabalho afirma: o futuro da cultura popular também é feito por jovens que respeitam o passado e reinventam o presente.

Serviço — Filho de Mercúrio na 25ª Fenearte



Estande: 155 – Rua 03



Artista: Filho de Mercúrio



Período: 9 a 20 de julho de 2025



Local: Centro de Convenções de Pernambuco



Endereço: Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho, Olinda/PE

Horário de visitação:



Segunda a sexta-feira: 14h às 22h

Sábado e domingo: 10h às 22h

Ingressos:



Segunda a quinta-feira: R$ 12 (inteira) | R$ 6 (meia)

Sexta-feira a domingo: R$ 16 (inteira) | R$ 8 (meia)

Venda de ingressos: