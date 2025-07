Marina Sena retorna ao Recife com nova turnê

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pela última vez no Recife em agosto do ano passado, no Festival Turá, Marina Sena retorna com a turnê Coisas Naturais em outubro deste ano

Em agosto do ano passado, a Coluna João Alberto no Social1 entrevistou a cantora Marina Sena em passagem pelo Recife no Festival Turá. Na ocasião Marina afirmou que tinha planos de uma turnê autoral.

Desde o início do ano Marina está se apresentando ao redor do Brasil com a turnê "Coisas Naturais" e confirmou nesta terça-feira (8) chegada no Recife.

O show será dia 4 de outubro, na Cachaçaria Carvalheira.

Turnê Coisas Naturais - Marina Sena

Quando: 4 de outubro de 2025

Local: Cachaçaria Carvalheira

Ingressos à venda no site