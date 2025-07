Antonio Fagundes e Christiane Torloni estreiam parceria no teatro com "Dois de Nós"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Espetáculo faz temporada no Recife de 16 a 19 de julho, no Teatro Luiz Mendonça. Atores encenam pela primeira vez juntos nos palcos! Saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Pela primeira vez juntos nos palcos, Antonio Fagundes e Christiane Torloni estrelam a comédia romântica "Dois de Nós", que chega ao Recife para quatro apresentações, de 16 a 19 de julho, no Teatro Luiz Mendonça.

A peça se passa em um quarto de hotel, onde dois casais de gerações diferentes se encontram e vivem uma noite cheia de revelações, humor e emoções.

O espetáculo marca o primeiro trabalho de Fagundes e Torloni no teatro, após mais de 40 anos de parcerias na televisão e no cinema.

"Estar com o meu querido Antonio Fagundes em ‘Dois de Nós’ é uma celebração dos nossos 40+2! Uma provocação para uma viagem ainda mais bonita. Dessa vez pelos palcos, nossa casa, compartilhando emoções com novos companheiros como Alexandra e Thiago", celebra Christiane Torloni.

Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins - Renata Casagrande/Divulgação

Já assistida por mais de 80 mil pessoas no Brasil, "Dois de Nós" trata com leveza temas como rotina, desejo, frustrações e cumplicidades nos relacionamentos. No elenco, também estão os atores Thiago Fragoso e Alexandra Martins.

"A peça propõe um jogo muito prazeroso e divertido para os atores e mais ainda para a plateia", afirma Antonio Fagundes, que passou 22 anos sem encenar um texto de autor brasileiro - o último foi "Sete Minutos", de sua própria autoria.

Além da apresentação, o público pode vivenciar uma experiência única: um tour guiado por Antonio Fagundes pelos bastidores do espetáculo, incluindo visita aos camarins e sessão de fotos. A experiência custa R$ 120 (valor adicional) e acontece antes de cada sessão.

Serviço

Espetáculo “Dois de Nós”

Dias 16 a 19 de julho (quarta a sábado), às 20h

No Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Recife

Os ingressos podem ser garantidos no site do Teatro Luiz Mendonça.