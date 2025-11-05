fechar
Agenda | Notícia

Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira encerra turnê em homenagem a Tim Maia no Recife

Com ingressos esgotados por todo país, a orquestra realiza sua última apresentação do projeto Ídolos Orquestrados, no Teatro RioMar

Por Bianca Tavares Publicado em 05/11/2025 às 10:54
Imagem da cena do espetáculo Ídolos Orquestrados em homenagem a Tim Maia, realizado pela Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira;
Imagem da cena do espetáculo Ídolos Orquestrados em homenagem a Tim Maia, realizado pela Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira; - Divulgação

No dia 11 de novembro, o Recife recebe a última apresentação da Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira, com o encerramento da turnê em homenagem ao cantor Tim Maia.

A partir das 20h, no Teatro RioMar, o público poderá aproveitar o projeto Ídolos Orquestrados, com entrada gratuita mediante retirada digital de ingressos.

A orquestra já contemplou lugares como Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Brasília e Belo Horizonte, e encerra esse capítulo sob a regência do maestro Tiago Padim e outros 45 artistas, entre músicos, cantores, atores e bailarinos.

O repertório, composto por uma mistura de instrumentos, conta com clássicos de Tim Maia, como “Azul da Cor do Mar”, “Sossego”, “Não Quero Dinheiro”, “Gostava Tanto de Você” e “Do Leme ao Pontal”, além de uma performance teatral com coreografias originais, assinadas por Malu Braga e Alana Felix, que retratam a história de um casal dos anos 90 que se apaixonam ao som do artista.

Anderson Rosa é responsável pelo roteiro, com direção vocal de Liege Milhioli. O evento é patrocinado pela MedSênior, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com ingressos disponíveis nos perfis oficiais medseniorbrasil e orquestrafilarmonicamoderna.br (retirada digital obrigatória).

Ídolos Orquestrados em Tim Maia

  • Local: Teatro Riomar, Shopping Riomar – Recife (PE)
  • Data: 11 de Novembro (terça-feira), às 20h

