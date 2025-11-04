fechar
Agenda | Notícia

Festival Rimando Contra a Maré celebra 15 anos de cultura Hip Hop e arte periférica em Paulista

Festival celebra 15 anos de resistência e criatividade em Paulista (PE), com rap, graffiti, skate, dança, debates e oficinas gratuitas

Por Catêrine Costa Publicado em 04/11/2025 às 21:01
Festival Rimando Contra a Maré
Festival Rimando Contra a Maré - Divulgação

Não é da noite para o dia que se constrói uma história. São quinze anos rimando, pintando, dançando e ocupando os espaços públicos com a força do Hip Hop. Quinze anos de arte feita com as próprias mãos, nascida das ruas e dos corações periféricos. O Festival Rimando Contra a Maré chega a mais uma edição nos dias 14 e 15 de novembro, em Paulista (PE), celebrando sua trajetória na cultura Hip Hop, a potência criativa da juventude e o direito de transformar a cidade por meio da arte.

Criado para dar visibilidade a jovens artistas do rap, o festival ampliou seu alcance ao longo dos anos, incorporando rock, reggae, coco e outras manifestações da cultura popular, além de ações formativas, como oficinas, cine debates e rodas de conversa. “O Rimando Contra a Maré nasceu para movimentar a juventude das periferias e dar espaço a quem estava começando no rap. Com o tempo, abrimos espaço para outros estilos e investimos em ações que conectam arte, educação e cidadania.”, conta Helton Azevêdo, um dos idealizadores do festival.

Na sexta-feira (14), a Escola Municipal Maria das Neves, em Jardim Paulista Baixo, recebe oficinas voltadas ao público infantil, onde as crianças poderão conhecer a história do Hip Hop de forma lúdica e divertida. O rapper Jason MC18, tetracampeão da Red Bull Francamente em Pernambuco, conduz a Oficina de Rima, estimulando a criatividade e a expressão. Paralelamente, a grafiteira e educadora Nathê Ferreira, da Colônia Pesqueira de Paulista, realiza a Oficina de Graffiti, incentivando a imaginação e o olhar crítico sobre diversidade e representatividade negra.

No sábado (15), a Praça Aníbal Fernandes, em Jardim Paulista Baixo, se transforma em um espaço de movimento e criatividade a partir das 16h, com oficinas abertas e gratuitas para todas as idades. O público poderá se divertir e aprender na Oficina de Skate, com os instrutores Ikaro Vinicios e Michel Cícero, ou soltar o corpo e a expressão na Oficina de Breaking, conduzida pelo B-Boy Rasta, fundador da Natoras Crew. As inscrições podem ser feitas pelo link na bio do Instagram @rimandocontraamare ou diretamente no local.

Às 18h30, acontece o Cine Debate “Direito à Cidade - Juventude Negra”, mediado pela pedagoga e coordenadora de Direitos Humanos, Gênero e Étnico-Racial da Secretaria de Educação de Paulista (SEPA), Débora Nascimento. A partir das 20h, o público poderá aproveitar uma programação musical diversificada e animada com DJ Beto apresentando sets de rap e beats urbanos, Coco da Jaguarana trazendo a tradição do ritmo nordestino com percussão e dança, Tremsete combinando rap e elementos da cultura urbana, Faces do Subúrbio mostrando rap consciente sobre a vida na periferia e Breggae misturando brega e reggae em um show envolvente e cheio de energia.

RIMANDO CONTRA A MARÉ - Um dos mais importantes festivais de valorização da cultura Hip Hop e da arte periférica de Paulista (PE). Criado em 2010, nasceu para dar vez à juventude das periferias e aos artistas iniciantes do rap local. Com o tempo, os organizadores, que também fizeram parte da tradicional Batalha da Quadra, perceberam a necessidade de ampliar o evento, oferecendo visibilidade a artistas de outros estilos musicais. Hoje, o festival recebe apresentações de rock, reggae, coco e diversas expressões da cultura popular, consolidando-se como um espaço plural de encontro, resistência e celebração da arte produzida nas comunidades.

Desde 2023, o Rimando Contra a Maré funciona como um coletivo cultural independente, formado por seis integrantes, em sua maioria moradores de Paulista. A partir dessa estrutura, expandiu suas atividades para oficinas de skate, graffiti, breaking e rima, além de ações formativas em escolas municipais, cine debates e rodas de conversa sobre identidade, racismo, direito à cidade e juventude negra. Com 15 anos de trajetória, o festival segue difundindo a cultura Hip Hop, fortalecendo a cena artística da periferia e promovendo o protagonismo da juventude negra por meio da cultura, da educação e da cidadania.

Serviço

Evento: Festival Rimando Contra a Maré - 15 anos de história

Data: 15 de novembro de 2025, a partir das 16h

Local: Praça Aníbal Fernandes, em Jardim Paulista Baixo, Paulista (PE)

Atividades: oficinas de skate e breaking, cine debate e shows de DJ Beto, Coco da Jaguarana, Tremsete, Faces do Subúrbio e Breggae

Inscrições: pelo link na bio do Instagram @rimandocontraamare ou no local

Entrada: Gratuita Evento aberto ao público

