Agenda | Notícia

Espetáculo Gongada Drag celebra arte drag com show inédito no Recife

Drag queens se reúnem para 'gongar' Salário Mínimo - icônica drag queen que fez parte da Trupe do Barulho e celebra 40 anos de carreira

Por Samantha Oliveira Publicado em 04/11/2025 às 20:44
"Gongada Drag" volta ao Recife
"Gongada Drag" volta ao Recife - Crédito: JP Lima

O espetáculo Gongada Drag volta ao palco do Teatro RioMar, no RioMar Recife, na próxima quinta-feira, 6 de novembro. O evento, que faz sucesso em sessões lotadas no Brasil, contará com drags que fazem sucesso nas redes sociais, streamings e palcos.

A peça é um show inédito que homenageia a drag pernambucana Salário Mínimo, que celebra 40 anos de carreira e que, por mais de 20 anos, fez parte da Trupe do Barulho, além de ser um artista símbolo do transformismo pernambucano.

Será a vez de Salário Mínimo ser 'gongada' por Suzy Brasil (integrante do “LoL Brasil” e do "Vai que Cola"), Hellena Malditta (finalista do “Drag Race Brasil”), Sayuri Heiwa (Top drag pernambucana), Luciano Rundrox (ator e influencer LGBT conhecido pelo personagem Pastor Ubirajara), Magally Mell  e Vagiene Cokeluche (do espetáculo "Freirigas"). Além disso, Bruno Motta, criador da peça, será o anfitrião do espetáculo.

SERVIÇO

  • Gongada Drag
  • Dia 6 de novembro, às 21h
  • Teatro RioMar: RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina
  • Ingressos: Plateia especial: R$ 190 e R$ 95 (meia) | Plateia alta: R$ 140 e R$ 70 (meia) | Balcão: R$ 90 e R$ 45 (meia) 
  • Duração: 120 minutos
  • Classificação: 14 anos

