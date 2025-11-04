Espetáculo Gongada Drag celebra arte drag com show inédito no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Drag queens se reúnem para 'gongar' Salário Mínimo - icônica drag queen que fez parte da Trupe do Barulho e celebra 40 anos de carreira

Clique aqui e escute a matéria

O espetáculo Gongada Drag volta ao palco do Teatro RioMar, no RioMar Recife, na próxima quinta-feira, 6 de novembro. O evento, que faz sucesso em sessões lotadas no Brasil, contará com drags que fazem sucesso nas redes sociais, streamings e palcos.

A peça é um show inédito que homenageia a drag pernambucana Salário Mínimo, que celebra 40 anos de carreira e que, por mais de 20 anos, fez parte da Trupe do Barulho, além de ser um artista símbolo do transformismo pernambucano.

Será a vez de Salário Mínimo ser 'gongada' por Suzy Brasil (integrante do “LoL Brasil” e do "Vai que Cola"), Hellena Malditta (finalista do “Drag Race Brasil”), Sayuri Heiwa (Top drag pernambucana), Luciano Rundrox (ator e influencer LGBT conhecido pelo personagem Pastor Ubirajara), Magally Mell e Vagiene Cokeluche (do espetáculo "Freirigas"). Além disso, Bruno Motta, criador da peça, será o anfitrião do espetáculo.

SERVIÇO