Espetáculo Gongada Drag celebra arte drag com show inédito no Recife
Drag queens se reúnem para 'gongar' Salário Mínimo - icônica drag queen que fez parte da Trupe do Barulho e celebra 40 anos de carreira
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O espetáculo Gongada Drag volta ao palco do Teatro RioMar, no RioMar Recife, na próxima quinta-feira, 6 de novembro. O evento, que faz sucesso em sessões lotadas no Brasil, contará com drags que fazem sucesso nas redes sociais, streamings e palcos.
A peça é um show inédito que homenageia a drag pernambucana Salário Mínimo, que celebra 40 anos de carreira e que, por mais de 20 anos, fez parte da Trupe do Barulho, além de ser um artista símbolo do transformismo pernambucano.
Será a vez de Salário Mínimo ser 'gongada' por Suzy Brasil (integrante do “LoL Brasil” e do "Vai que Cola"), Hellena Malditta (finalista do “Drag Race Brasil”), Sayuri Heiwa (Top drag pernambucana), Luciano Rundrox (ator e influencer LGBT conhecido pelo personagem Pastor Ubirajara), Magally Mell e Vagiene Cokeluche (do espetáculo "Freirigas"). Além disso, Bruno Motta, criador da peça, será o anfitrião do espetáculo.
SERVIÇO
- Gongada Drag
- Dia 6 de novembro, às 21h
- Teatro RioMar: RioMar Recife – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina
- Ingressos: Plateia especial: R$ 190 e R$ 95 (meia) | Plateia alta: R$ 140 e R$ 70 (meia) | Balcão: R$ 90 e R$ 45 (meia)
- Duração: 120 minutos
- Classificação: 14 anos