"Gongada Drag" volta ao Recife com show inédito nesta quinta-feira (6)
Com elenco formado por drags de destaque nos streamings e nos palcos, espetáculo vai homenagear Salário Mínimo, artista pernambucana
Pouco mais de três meses após lotar duas sessões no Teatro RioMar, o espetáculo "Gongada Drag" retorna àquele palco no dia 6 de novembro, com sua mistura de humor, improviso, números musicais e arte drag. Nesta volta ao Recife, o show será inédito, com novo elenco e homenagem especial à drag pernambucana Salário Mínimo, integrante por mais de duas décadas da icônica Trupe do Barulho, artista símbolo do transformismo pernambucano e que celebra 40 anos de carreira.
Criação do ator Bruno Motta, pioneiro da comédia stand-up no Brasil, o "Gongada Drag" é fenômeno de público pelo país, com sessões sempre lotadas ao reunir drags que são destaque nos palcos, nas redes e nos streamings, participantes dos maiores realities dedicados ao gênero no país. A "gongada" que dá nome ao show faz referência à comédia "roast", quando os artistas "fritam" uns aos outros em tom de humor, irreverência e deboche em um ambiente de celebração e diversão.
Nesta nova edição no Recife, Salário Mínimo será “gongada” por Suzy Brasil (integrante do “LoL Brasil” e do "Vai que Cola"), Hellena Malditta (finalista do “Drag Race Brasil”), Sayuri Heiwa (Top drag pernambucana), Luciano Rundrox (ator e influencer LGBT conhecido pelo personagem Pastor Ubirajara), Magally Mell (direto de João Pessoa) e Vagiene Cokeluche (do espetáculo "Freirigas"). A apresentação tem o comando de Bruno Motta, anfitrião do espetáculo.
“É uma honra voltar ao Recife, uma terra que tem uma história drag tão rica. Ainda mais para fazer a gongada da Salário Mínimo, uma caricata, que é a base da comédia LGBT do Brasil", diz Motta.
Salário Mínimo
Comemorando 40 anos do seu personagem drag, Salário Mínimo é uma artista que fez da caricatice uma profissão. Hoje é um dos nomes mais conhecidos e respeitados do transformismo pernambucano e brasileiro. Começou a carreira na noite, no início da década de 1980, e em 1999 integrou por mais de 20 anos a Trupe do Barulho. Esteve no elenco de espetáculos como "A Casa de Bernarda Alba" e "Ô, mulé, dá um pena". Também participou do programa "Papeiro da Cinderela", dando vida a personagens como a cachorrinha Xola.
Bruno Motta
Um dos pioneiros da comédia stand-up no Brasil, Bruno Motta é criador e apresentador do "Gongada Drag", um dos autores do "Furo MTV" e também integrante do “Improvável”. Nome recorrente em programas de TV como "Altas Horas", "The Noite", "A Praça é Nossa" e "Domingo Legal", teve inúmeras participações marcantes no "Programa do Jô".
Serviço
Gongada Drag
Data e horário: 6 de novembro, às 21h
Local: Teatro RioMar – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina
Informações: www.teatroriomarrecife.com.br e @gongadadrag
Ingressos
- Plateia especial: R$ 190 e R$ 95 (meia)
- Plateia alta: R$ 140 e R$ 70 (meia)
- Balcão: R$ 90 e R$ 45 (meia)
À venda no site uhuu.com e na bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14h às 20h, exceto feriados).