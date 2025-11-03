"Gongada Drag" volta ao Recife com show inédito nesta quinta-feira (6)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com elenco formado por drags de destaque nos streamings e nos palcos, espetáculo vai homenagear Salário Mínimo, artista pernambucana

Clique aqui e escute a matéria

Pouco mais de três meses após lotar duas sessões no Teatro RioMar, o espetáculo "Gongada Drag" retorna àquele palco no dia 6 de novembro, com sua mistura de humor, improviso, números musicais e arte drag. Nesta volta ao Recife, o show será inédito, com novo elenco e homenagem especial à drag pernambucana Salário Mínimo, integrante por mais de duas décadas da icônica Trupe do Barulho, artista símbolo do transformismo pernambucano e que celebra 40 anos de carreira.

Criação do ator Bruno Motta, pioneiro da comédia stand-up no Brasil, o "Gongada Drag" é fenômeno de público pelo país, com sessões sempre lotadas ao reunir drags que são destaque nos palcos, nas redes e nos streamings, participantes dos maiores realities dedicados ao gênero no país. A "gongada" que dá nome ao show faz referência à comédia "roast", quando os artistas "fritam" uns aos outros em tom de humor, irreverência e deboche em um ambiente de celebração e diversão.

Nesta nova edição no Recife, Salário Mínimo será “gongada” por Suzy Brasil (integrante do “LoL Brasil” e do "Vai que Cola"), Hellena Malditta (finalista do “Drag Race Brasil”), Sayuri Heiwa (Top drag pernambucana), Luciano Rundrox (ator e influencer LGBT conhecido pelo personagem Pastor Ubirajara), Magally Mell (direto de João Pessoa) e Vagiene Cokeluche (do espetáculo "Freirigas"). A apresentação tem o comando de Bruno Motta, anfitrião do espetáculo.

“É uma honra voltar ao Recife, uma terra que tem uma história drag tão rica. Ainda mais para fazer a gongada da Salário Mínimo, uma caricata, que é a base da comédia LGBT do Brasil", diz Motta.

Salário Mínimo

Comemorando 40 anos do seu personagem drag, Salário Mínimo é uma artista que fez da caricatice uma profissão. Hoje é um dos nomes mais conhecidos e respeitados do transformismo pernambucano e brasileiro. Começou a carreira na noite, no início da década de 1980, e em 1999 integrou por mais de 20 anos a Trupe do Barulho. Esteve no elenco de espetáculos como "A Casa de Bernarda Alba" e "Ô, mulé, dá um pena". Também participou do programa "Papeiro da Cinderela", dando vida a personagens como a cachorrinha Xola.

Bruno Motta

Um dos pioneiros da comédia stand-up no Brasil, Bruno Motta é criador e apresentador do "Gongada Drag", um dos autores do "Furo MTV" e também integrante do “Improvável”. Nome recorrente em programas de TV como "Altas Horas", "The Noite", "A Praça é Nossa" e "Domingo Legal", teve inúmeras participações marcantes no "Programa do Jô".

Serviço

Gongada Drag

Data e horário: 6 de novembro, às 21h

Local: Teatro RioMar – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br e @gongadadrag

Ingressos

Plateia especial: R$ 190 e R$ 95 (meia)

Plateia alta: R$ 140 e R$ 70 (meia)

Balcão: R$ 90 e R$ 45 (meia)

À venda no site uhuu.com e na bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14h às 20h, exceto feriados).