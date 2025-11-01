Seminário municipal de Paulista discute planejamento integrado do litoral norte de Pernambuco
Em uma iniciativa de planejamento estratégico e participativo, sociedade civil, membros do poder público e da iniciativa privada se reuniram, na tarde da quinta-feira (30), para o seminário municipal de Paulista, focado no Planejamento Integrado do Território Estratégico do Litoral Norte da Região Metropolitana do Recife. O evento foi sediado no campus local do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), em Maranguape.
O encontro, que teve a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem) como principal apoiadora técnica e o Sebrae como maior parceiro, permitiu aos participantes formular propostas, compartilhar vivências e diagnosticar carências observadas em três eixos cruciais: Prevenção de Desastres ‘Naturais’, Turismo Integral e Habitabilidade Plena.
Desenvolvimento regional
Representantes da Condepe/Fidem, como o diretor de Governança Metropolitana Interfederativa, Carlos Amorim, e a diretora de Planejamento e Ordenamento Territorial, Hortênsia Nunes, marcaram presença, assim como o vice-prefeito de Paulista, Felipe Andrade, e secretários municipais.
De maneira integrada, os participantes elencaram pontos considerados cruciais para o desenvolvimento regional do litoral norte de Pernambuco, que abrange os municípios de Paulista, Igarassu, Olinda, Ilha de Itamaracá, Itapissuma e Goiana. As propostas elaboradas em grupos de trabalho (GT’s), estruturados pela Condepe/Fidem, visam compilar informações vitais para que o poder público compreenda as carências, potencialidades, vocações e a realidade local.
As sugestões foram desenvolvidas em salas temáticas, com o auxílio de perguntas direcionadas para aguçar o senso crítico e a integração entre os eixos. Foi enfatizado que as anotações e propostas devem considerar as forças e características únicas de cada localidade, sempre conectando os pilares cultural, econômico, ambiental e turístico.
Diálogo e visão
O secretário de Desenvolvimento Urbano de Paulista, Paulo Marenga, celebrou a iniciativa. “Nunca havíamos tido uma abertura de diálogo e um olhar direcionado ao Litoral Norte como estamos tendo agora. A missão principal desse importante encontro... é, exatamente, levantar essas informações para que a governadora Raquel Lyra planeje e invista na nossa região”, afirmou. Marenga ressaltou a importância de que todas as discussões e carências da região cheguem ao conhecimento da chefe do executivo estadual.
Após o momento prático de elaboração de ideias, todas as propostas foram apresentadas no plenário do evento, realizado no auditório Rineide Gonçalves.
Carlos Amorim, diretor da Condepe/Fidem, destacou o caráter multissetorial do encontro. “Tivemos, mais uma vez, uma tarde muito proveitosa, com uma grande mobilização social. Com um grupo formado por membros do poder público municipal e estadual, sociedade civil e da classe empresarial, conseguimos obter insumos que serão essenciais para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Litoral Norte pernambucano”, enfatizou.
Com a conclusão dos seminários da Ilha de Itamaracá e de Paulista, o cronograma de reuniões segue durante o mês de novembro: Itapissuma (5/11), Igarassu (12/11), Olinda (18/11) e Goiana (25/11).