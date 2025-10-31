fechar
Pernambuco | Notícia

Paulista realiza ação para entregadores de aplicativo com distribuição de bags e serviços gratuitos

Evento acontece no dia 5 de novembro, no Centro da cidade, e deve reunir motociclistas e ciclistas que atuam com entregas no município

Por JC Publicado em 31/10/2025 às 9:59
A ação será realizada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agropecuária e Pesca
A ação será realizada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agropecuária e Pesca - Divulgação/ Gerson Nascimento

A Prefeitura do Paulista promove, na próxima terça-feira (5), o evento “Empreendedorismo em Movimento: Entrega Que Move Paulista”, voltado a entregadores de aplicativo.

A ação será realizada a partir das 9h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agropecuária e Pesca, na Praça Frederico Lundgren, no Centro.

Equipamentos distribuídos

Durante o encontro, serão distribuídas 100 bags para motociclistas e ciclistas que atuam na cidade. Também haverá sorteios de capacetes e antenas corta-pipa, além de serviços gratuitos de manutenção rápida, oferecidos pela Pernambuco Motos (Honda).

Cortesia
Serão distribuídas 100 bags para motociclistas e ciclistas que atuam na cidade - Cortesia

A Secretaria de Saúde do município participará com testes de glicemia, aferição de pressão arterial e vacinação contra tétano, gripe e COVID-19.

A iniciativa foi viabilizada por meio da emenda impositiva nº 27/2024, de autoria da ex-vereadora Flávia Hellen, e marca também a conquista do Selo Ouro Sebrae pelo município, em reconhecimento às ações voltadas ao empreendedorismo local.

Serviço

  • Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agropecuária e Pesca (Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro, Paulista)
  • Terça-feira, 5 de novembro de 2025
  • Horário: a partir das 9h
  • Entrega de 100 bags, sorteios de capacetes e antenas corta-pipa, serviços gratuitos de manutenção e vacinação

