Paulista realiza ação para entregadores de aplicativo com distribuição de bags e serviços gratuitos

Evento acontece no dia 5 de novembro, no Centro da cidade, e deve reunir motociclistas e ciclistas que atuam com entregas no município

A Prefeitura do Paulista promove, na próxima terça-feira (5), o evento “Empreendedorismo em Movimento: Entrega Que Move Paulista”, voltado a entregadores de aplicativo.

A ação será realizada a partir das 9h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agropecuária e Pesca, na Praça Frederico Lundgren, no Centro.

Equipamentos distribuídos

Durante o encontro, serão distribuídas 100 bags para motociclistas e ciclistas que atuam na cidade. Também haverá sorteios de capacetes e antenas corta-pipa, além de serviços gratuitos de manutenção rápida, oferecidos pela Pernambuco Motos (Honda).

Serão distribuídas 100 bags para motociclistas e ciclistas que atuam na cidade - Cortesia

A Secretaria de Saúde do município participará com testes de glicemia, aferição de pressão arterial e vacinação contra tétano, gripe e COVID-19.

A iniciativa foi viabilizada por meio da emenda impositiva nº 27/2024, de autoria da ex-vereadora Flávia Hellen, e marca também a conquista do Selo Ouro Sebrae pelo município, em reconhecimento às ações voltadas ao empreendedorismo local.

Serviço

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agropecuária e Pesca (Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro, Paulista)



Terça-feira, 5 de novembro de 2025



Horário: a partir das 9h



Entrega de 100 bags, sorteios de capacetes e antenas corta-pipa, serviços gratuitos de manutenção e vacinação

