Raquel Lyra anuncia visita com Lula a Noronha para tratar de energia limpa
Agenda deve acontecer no próximo dia 9 de novembro, às vésperas da COP 30. Anúncio foi feito pela governadora em entrevista à Rádio Jornal.
A governadora Raquel Lyra (PSD) e o presidente Lula (PT) estarão juntos no próximo dia 9 de novembro em uma visita a Fernando de Noronha para uma agenda sobre energia renovável no arquipélago. O anúncio foi feito pela gestora durante entrevista à Rádio Jornal, nesta sexta-feira (31).
De acordo com a governadora, a agenda terá participação da Neoenergia. "O presidente da República vai estar aqui no próximo dia 9, em Fernando de Noronha, entregando energia renovável, numa decisão nossa junto com a Neoenergia. Estarei lá com ele", afirmou.
A visita de Lula ocorre na véspera do início da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30, que começa na segunda-feira (10), em Belém, no Pará.
O presidente viaja para a capital paraense neste sábado (1º) e no próximo sábado (8) fará uma pausa nas agendas da COP 30 para embarcar para o arquipélago pernambucano. Ele deve retornar a Belém no domingo (9), após a agenda em Noronha.
Raquel Lyra acrescentou que a vinda do presidente a Pernambuco é uma "pré-agenda". "Até agora [a data confirmada] é dia 9, mas já foi marcado e desmarcado... a agenda do presidente não é a minha. Não posso falar sobe a agenda do presidente. Na verdade, tem uma pré-agenda colocada que indica que ele poderá estar aqui no final de semana que vem", explicou a governadora.
Reencontro em Pernambuco
A visita marca o reencontro de Lula e Raquel Lyra em território pernambucano após um hiato de quase seis meses. A última agenda conjunta ocorreu em maio de 2025, quando o presidente esteve em Salgueiro, no Sertão, para a assinatura da ordem de serviço da transposição do Rio São Francisco, com a presença da governadora.
Desde então, Lula esteve no estado em agosto para compromissos em Goiana e no Recife, mas a governadora optou por não acompanhá-lo, priorizando compromissos no Sertão.
Contudo, Raquel posou ao lado de Lula em Brasília no mês de setembro, durante o lançamento do Novo PAC Seleções para drenagem e contenção de encostas. No mesmo mês, ela afirmou à Rádio Jornal que mantém boa relação com o presidente.
