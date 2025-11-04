Sítio da Trindade recebe 1º Festival de Cultura Popular com programação gratuita neste domingo (16)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Celebração da arte, música e tradições brasileiras reúne famílias no Sítio da Trindade com teatro, feira criativa, oficinas e entrada gratuita

O Sítio da Trindade será palco, no próximo domingo (16), do 1º Festival de Cultura Popular, uma celebração da arte, da música e das tradições brasileiras em suas mais diversas formas de expressão. A programação, que tem início a partir das 15h, promete encantar o público com o espetáculo “Chama de Griô”, um teatro musical que conduz crianças e adultos por uma viagem mágica pelo universo da cultura popular.

Com muita música, cores e ritmos, o espetáculo narra a aventura de um menino curioso que mergulha no mundo encantado das manifestações culturais do Brasil, das danças e brincadeiras aos ritmos tradicionais que formam o mosaico da identidade brasileira.

Além da apresentação teatral, o festival oferece uma programação diversa e gratuita, com feira criativa, oficina de crochê, estação gastronômica, música e parque infantil. A iniciativa é uma realização da Brasilidades Feira Criativa, projeto que vem fortalecendo o cenário da economia criativa e valorizando a cultura pernambucana em diferentes territórios.

“O Festival de Cultura Popular nasce como uma celebração da nossa identidade e da força criativa do nosso povo. Queremos que o público viva a experiência de estar em um espaço de convivência, aprendizado e alegria, onde a cultura se manifesta em todas as suas formas, do bordado à música, do teatro à culinária”, destaca Henrique Santos, produtor do evento e idealizador da Brasilidades Feira Criativa.

O evento tem entrada gratuita e acontece no Sítio da Trindade, em Recife, reafirmando o espaço como um importante polo de encontros culturais e de valorização das tradições populares.