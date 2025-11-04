fechar
Cultura | Notícia

Orquestra Sinfônica do Recife celebra Maestro Duda em concerto gratuito

Apresentação em homenagem aos 90 anos do compositor e patrimônio vivo de Pernambuco será nesta quarta (5), às 20h, no Teatro de Santa Isabel

Por Emannuel Bento Publicado em 04/11/2025 às 14:14 | Atualizado em 04/11/2025 às 14:20
Maestro Duda foi eleito como Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco em 2010
Maestro Duda foi eleito como Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco em 2010 - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A Orquestra Sinfônica do Recife presta homenagem ao Maestro Duda, declarado patrimônio vivo de Pernambuco, pelos 90 anos completados em 23 de dezembro. O concerto comemorativo será realizado nesta quarta-feira (5), no Teatro de Santa Isabel, às 20h, com regência do maestro titular da Orquestra, Lanfranco Marcelletti Jr.

Leia Também

A entrada é gratuita. Os ingressos serão distribuídos pela internet e presencialmente. No dia da apresentação, a reserva online estará disponível a partir das 10h, no site ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br. Já na bilheteria do teatro, a entrega começará às 19h.

Além da regência de Marcelletti Jr., o concerto contará com a participação especial de dois solistas: a violista Raquel Paz e o trompetista Helder Passinho.

Repertório dedicado ao legado do maestro

O programa preparado por Lanfranco Marcelletti Jr. destaca a trajetória e a contribuição de Duda para a música pernambucana. Serão executadas quatro peças, sendo duas de autoria do homenageado: Uma Visão Nordestina e Concerto para Trompete e Orquestra.

MARCOS PASTICH/PCR
Orquestra Sinfônica do Recife - MARCOS PASTICH/PCR

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A Orquestra apresentará ainda a inédita Serenata para Viola, composta por Marcos Antunes, integrante da própria Orquestra, e Redes, do mexicano Silvestre Revueltas.

Um dos sete corações do frevo

Nascido José Ursicino da Silva, o Maestro Duda é um dos nomes mais emblemáticos do frevo pernambucano, ritmo ao qual dedicou grande parte de sua vida e obra. Regente, arranjador, instrumentista e compositor, ele é reconhecido como um dos "sete corações do frevo", expressão que sintetiza sua importância para a manutenção e renovação do gênero ao longo das décadas.

Premiado e versátil, Duda também transitou com naturalidade entre o choro, o samba e a música erudita — tendo sido gravado por artistas como Jamelão. Escreveu inúmeras obras para banda e orquestra, e chegou a integrar a própria Orquestra Sinfônica do Recife, que agora lhe dedica esta homenagem.

Professor do Conservatório Pernambucano de Música e ex-integrante da TV Jornal, Duda percorreu com talento e coragem todos os caminhos que a música lhe abriu, e segue sendo uma referência viva para gerações de músicos e admiradores da cultura pernambucana.

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Regulação do streaming: cineastas fazem protestos em diversas capitais contra projeto
CINEMA

Regulação do streaming: cineastas fazem protestos em diversas capitais contra projeto
Ação itinerante vai auxiliar municípios pernambucanos na execução da Política Aldir Blanc
POLÍTICA PÚBLICA

Ação itinerante vai auxiliar municípios pernambucanos na execução da Política Aldir Blanc

Compartilhe

Tags