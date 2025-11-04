Orquestra Sinfônica do Recife celebra Maestro Duda em concerto gratuito
Apresentação em homenagem aos 90 anos do compositor e patrimônio vivo de Pernambuco será nesta quarta (5), às 20h, no Teatro de Santa Isabel
A Orquestra Sinfônica do Recife presta homenagem ao Maestro Duda, declarado patrimônio vivo de Pernambuco, pelos 90 anos completados em 23 de dezembro. O concerto comemorativo será realizado nesta quarta-feira (5), no Teatro de Santa Isabel, às 20h, com regência do maestro titular da Orquestra, Lanfranco Marcelletti Jr.
A entrada é gratuita. Os ingressos serão distribuídos pela internet e presencialmente. No dia da apresentação, a reserva online estará disponível a partir das 10h, no site ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br. Já na bilheteria do teatro, a entrega começará às 19h.
Além da regência de Marcelletti Jr., o concerto contará com a participação especial de dois solistas: a violista Raquel Paz e o trompetista Helder Passinho.
Repertório dedicado ao legado do maestro
O programa preparado por Lanfranco Marcelletti Jr. destaca a trajetória e a contribuição de Duda para a música pernambucana. Serão executadas quatro peças, sendo duas de autoria do homenageado: Uma Visão Nordestina e Concerto para Trompete e Orquestra.
A Orquestra apresentará ainda a inédita Serenata para Viola, composta por Marcos Antunes, integrante da própria Orquestra, e Redes, do mexicano Silvestre Revueltas.
Um dos sete corações do frevo
Nascido José Ursicino da Silva, o Maestro Duda é um dos nomes mais emblemáticos do frevo pernambucano, ritmo ao qual dedicou grande parte de sua vida e obra. Regente, arranjador, instrumentista e compositor, ele é reconhecido como um dos "sete corações do frevo", expressão que sintetiza sua importância para a manutenção e renovação do gênero ao longo das décadas.
Premiado e versátil, Duda também transitou com naturalidade entre o choro, o samba e a música erudita — tendo sido gravado por artistas como Jamelão. Escreveu inúmeras obras para banda e orquestra, e chegou a integrar a própria Orquestra Sinfônica do Recife, que agora lhe dedica esta homenagem.
Professor do Conservatório Pernambucano de Música e ex-integrante da TV Jornal, Duda percorreu com talento e coragem todos os caminhos que a música lhe abriu, e segue sendo uma referência viva para gerações de músicos e admiradores da cultura pernambucana.