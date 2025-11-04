Orquestra Sinfônica do Recife celebra Maestro Duda em concerto gratuito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apresentação em homenagem aos 90 anos do compositor e patrimônio vivo de Pernambuco será nesta quarta (5), às 20h, no Teatro de Santa Isabel

A Orquestra Sinfônica do Recife presta homenagem ao Maestro Duda, declarado patrimônio vivo de Pernambuco, pelos 90 anos completados em 23 de dezembro. O concerto comemorativo será realizado nesta quarta-feira (5), no Teatro de Santa Isabel, às 20h, com regência do maestro titular da Orquestra, Lanfranco Marcelletti Jr.

Leia Também Maestro Duda recebe título de Doutor Honoris Causa pela UFPE com direito a frevo inédito

A entrada é gratuita. Os ingressos serão distribuídos pela internet e presencialmente. No dia da apresentação, a reserva online estará disponível a partir das 10h, no site ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br. Já na bilheteria do teatro, a entrega começará às 19h.

Além da regência de Marcelletti Jr., o concerto contará com a participação especial de dois solistas: a violista Raquel Paz e o trompetista Helder Passinho.

Repertório dedicado ao legado do maestro

O programa preparado por Lanfranco Marcelletti Jr. destaca a trajetória e a contribuição de Duda para a música pernambucana. Serão executadas quatro peças, sendo duas de autoria do homenageado: Uma Visão Nordestina e Concerto para Trompete e Orquestra.

Orquestra Sinfônica do Recife - MARCOS PASTICH/PCR

A Orquestra apresentará ainda a inédita Serenata para Viola, composta por Marcos Antunes, integrante da própria Orquestra, e Redes, do mexicano Silvestre Revueltas.

Um dos sete corações do frevo

Nascido José Ursicino da Silva, o Maestro Duda é um dos nomes mais emblemáticos do frevo pernambucano, ritmo ao qual dedicou grande parte de sua vida e obra. Regente, arranjador, instrumentista e compositor, ele é reconhecido como um dos "sete corações do frevo", expressão que sintetiza sua importância para a manutenção e renovação do gênero ao longo das décadas.

Premiado e versátil, Duda também transitou com naturalidade entre o choro, o samba e a música erudita — tendo sido gravado por artistas como Jamelão. Escreveu inúmeras obras para banda e orquestra, e chegou a integrar a própria Orquestra Sinfônica do Recife, que agora lhe dedica esta homenagem.

Professor do Conservatório Pernambucano de Música e ex-integrante da TV Jornal, Duda percorreu com talento e coragem todos os caminhos que a música lhe abriu, e segue sendo uma referência viva para gerações de músicos e admiradores da cultura pernambucana.

