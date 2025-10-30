Chefs André Saburó, Biba Fernandes e Pedro Godoy comandam nova fase gastronômica do Shopping Recife no Parque Gourmet

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com um ambiente que une sofisticação, natureza e boa gastronomia, o Parque Gourmet promete se consolidar como o novo ponto de encontro do Recife.

O Shopping Recife acaba de inaugurar, nesta quarta-feira (30), o Parque Gourmet, seu novo polo gastronômico, que promete elevar a experiência culinária dentro do mall.

O espaço, localizado na área do antigo estacionamento próximo ao edifício-garagem, marca uma nova fase do centro de compras, que celebra seus 45 anos de história com uma proposta voltada à alta gastronomia, conforto e lazer.

Novo conceito gastronômico

Parque Gourmet, nova operação gastronômica do Shopping Recife. - Foto: Júnior Souza/JC Imagem

O Parque Gourmet chega como uma aposta do Shopping Recife para reunir grandes nomes da gastronomia pernambucana e nacional em um ambiente integrado à natureza, com arquitetura contemporânea, jardins, varandas e áreas ao ar livre.

O projeto reflete o novo momento do mall, que busca oferecer experiências completas para o público — além das compras, uma imersão em sabores e momentos de convivência.

Entre as operações confirmadas estão Terra (do grupo Ar, liderado por Eduardo Freyre e pelo chef Pedro Godoy), Sushi Yoshi (do chef André Saburó), Chiwake (do chef Biba Fernandes), Toscana Forneria (dos sócios Augusto Cavalcanti e Manoel Addobati), Zio, Fazenda Churrascada, Brûlée Pâtisserie e Boteco Cia do Chopp.

Alguns dos restaurantes estão abrindo de forma progressiva, mas Sushi Yoshi, Toscana Forneria, Chiwake e Boteco Cia do Chopp já estão em funcionamento, recebendo os primeiros clientes neste início de operação.

O sabor do novo: cada casa com sua essência

O Terra, novo empreendimento do grupo AR, responsáveis pelo Arvo e pelo Voar, traz uma proposta contemporânea que valoriza ingredientes brasileiros e a cozinha de fogo, sob o comando do chef Pedro Godoy.

O Terra é um restaurante de cozinha regional, nordestina, com muita muita técnica, com muita referência, porém com a nossa assinatura de cozinha contemporânea e criativa.

"Então a gente se ancora no nordestino, porém a gente a gente tem liberdade para voar, para expressar arte, para expressar criatividade, não só a cozinha, como também o bar, as criações de drinks, de coquetéis. A carta de vinhos da gente está muito extensa também. Então é uma casa que a gente botou muita energia e muito coração", declara Godoy.

"Então tudo que a gente está preparando aqui é assim, é especial, é muito bem pensado, foram, sei lá, dois anos de planejamento para abrir essa casa, quase. E é emocionante estar chegando ao momento de inaugurar", completou o chef.

Terra, novo empreendimento do grupo AR, localizado no Parque Gourmet do Shopping Recife. - Foto: Júnior Souza/JC Imagem

O Sushi Yoshi, comandado por André Saburó, chega ao Parque Gourmet com a sofisticação e precisão que consagraram o chef entre os maiores nomes da culinária japonesa no Brasil.

A casa apresenta uma combinação entre tradição, técnica e ingredientes frescos, com um ambiente que reflete a estética minimalista japonesa.

"O Sushi Yoshi traz para cá um restaurante um pouco mais moderno, não só na parte estrutural para atender os nossos clientes com mais conforto, mas também na parte da cozinha. A gente trabalhou muito para que a gente pudesse ter uma cozinha que oferecesse uma velocidade maior que o shopping precisa ter também, mas não perdendo as características japonesas", pontua Saburó.

Sushi Yoshi, nova operação do Parque Gourmet do Shopping Recife. - Foto: Júnior Souza/JC Imagem
André Saburó, chef do Sushi Yoshi, nova operação do Parque Gourmet do Shopping Recife. - Foto: Júnior Souza/JC Imagem

O Chiwake, de Biba Fernandes, conhecido por sua cozinha nikkei (fusão entre as culinárias japonesa e peruana), traz ao novo espaço uma versão renovada de sua proposta, com cardápio autoral e coquetelaria assinada.

"Essa negociação já está rodando há quase há quase dois anos. Nós fomos convidados pelo shopping a vir fazer parte dessa desse empreendimento, o Parque Gourmet. E a gente achou que seria melhor pro Chiwake mais vista, um local novo, excelente espaço... espaço aberto", diz Biba.

Perguntado sobre o motivo não manter a unidade original, na Rua da Hora, Fernandes é direto: "'Por que não dois?' Por que o Chiwake foi feito para ser um só. Isso é da onde tudo começou. Então, eu sempre estou muito presente nele. É por isso que eu não tenho dois. A pessoa ia não ia dar atenção ao outro. Então, é um filho único. O Chicama foi feito para crescer. O Chiwake foi feito para ser um".

Chiwake abre as portas como nova operação do Parque Gourmet do Shopping Recife. - Foto: Júnior Souza/JC Imagem
Biba Fernandes, chef e idealizador do Chiwake. - Foto: Júnior Souza/JC Imagem
Time do bar do Chiwake, no Parque Gourmet do Shopping Recife. - Foto: Júnior Souza/JC Imagem

Já a Toscana Forneria, dos empresários Augusto Cavalcanti e Manoel Addobati, aposta na tradição italiana com toques contemporâneos e ambiente acolhedor, uma casa pensada para almoços em família e jantares a dois.



"A expectativa está muito alta. O primeiro dia já foi bastante movimento e a gente tem certeza que isso é um equipamento novo para a cidade que vai movimentar muito a cena gastronômica da cidade, O entretenimento muito bom que o shopping tá oferecendo e garantia de sucesso com certeza", aponta Augusto.

Toscana Trattoria, novo restaurante italiano, localizado no Parque Gourmet do Shopping Recife. - Foto: Júnior Souza/JC Imagem
Augusto Cavalcanti e Manoel Addobati, sócios do Toscana Trattoria. - Foto: Júnior Souza/JC Imagem

Um novo capítulo para o Shopping Recife

Renata Cavalcanti, superintendente do Shopping Recife. - Foto: Júnior Silva/JC Imagem
Juliana Vilaça, gerente de marketing do Shopping Recife. - Foto: Júnior Souza/JC Imagem

A abertura do Parque Gourmet reforça o posicionamento do Shopping Recife como um dos principais destinos de lazer e gastronomia da cidade. “Queremos que o público veja o mall como um lugar de experiências completas, que vão além das compras”, destacou a administração do centro de compras durante o evento de inauguração.

As novas casas devem ser inauguradas progressivamente ao longo dos próximos meses, completando o mix de marcas que compõem o projeto.

Nomes já aguardados como a Fazenda Churrascada, Brûlée Pâtisserie e o Zio, que deixará sua atual localização no mall para integrar o novo polo, também completam o quadro gastronômico.

Com essa iniciativa, o Shopping Recife reafirma seu papel pioneiro no varejo e na gastronomia pernambucana, oferecendo um espaço que une sofisticação, sabor e convivência em um só endereço.