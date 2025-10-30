Voz do Leitor, 30/10: Entulhos de obras acumulados em via pública

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor é na Rua Barão de Itamaracá, na equina com a recém-asfaltada Rua Rui Calaça, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife

Entulhos de obras acumulados em via pública

A Prefeitura do Recife está utilizando uma das faixas da Rua Barão de Itamaracá, no cruzamento com a recém-asfaltada Rua Rui Calaça, no bairro do Espinheiro, para armazenar materiais de construção. Com isso, está havendo congestionamento neste trecho e com riscos de acidentes, uma vez que o acúmulo destes materiais está impedindo a visibilidade dos condutores que saem da Rua Rui Calaça. Semana passada, quase houve uma colisão de uma motocicleta com um automóvel, provocado por esta irregularidade da Prefeitura do Recife. Este problema já vem desde o mês passado. Peço que resolvam o quanto antes.

Marcelo Santana, por e-mail

Operação no Rio de Janeiro

De nada adianta essa operação policial no Rio de Janeiro se, hoje mesmo, já devem ter novas pessoas no lugar de todos que foram presos ou mortos. Se os políticos quisessem realmente acabar com o tráfico e não só ganhar palanque político com essa operação policial enxuga gelo, atacavam a parte financeira dessas organizações e, assim como a Polícia Federal fez em São Paulo, descobrindo fintechs, postos de combustíveis e empresas que pertenciam ao PCC... Além de maior controle nas nossas fronteiras para impedir a chegada de armamento de grosso calibre até os traficantes. Não se corta o mal pela folha, pois a folha crescerá novamente. Se corta o mal pela raiz, para não crescer mais.

Andressa Saraiva, via redes sociais

Comando Vermelho em Pernambuco

Alô, governadora Raquel Lyra. Está mais que na hora de o governo de Pernambuco fazer uma operação para combater o crime organizado. A cada ano, o Comando Vermelho (o mesmo que atual no Rio de Janeiro e se espalha pelo Brasil) está adentrando no Estado. Atualmente, a atuação do CV em Porto de Galinhas e nas demais praias do Litoral Sul é enorme. E, infelizmente, mal enxergamos policiais militares atuando nessa que é a principal praia turística de Pernambuco. Daqui a pouco, como aconteceu em Fortaleza, esses bandidos vão começar a expulsar as pessoas de suas casas ou até mesmo extorquir comerciantes e empresários locais. Vai esperar chegar nesse nível, governadora?

Carlos Aguiar, via redes sociais

Manutenção da Praça Souto Filho

Sou moradora do bairro da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, e venho expressar minha preocupação com o estado de abandono e uso inadequado da Praça Souto Filho (Praça dos Cachorros), localizada na Rua Hoel Sette. O espaço encontra-se mal conservado, com brinquedos do parquinho infantil quebrados ou danificados, além de descarte de objetos que não pertencem ao acervo. Os bancos, destinados aos acompanhantes das crianças, são frequentemente ocupados por pessoas que utilizam o local para dormir. Outro problema grave é o uso das árvores como banheiros públicos, o que causa constrangimento e falta de segurança para as famílias que frequentam o local. Solicito que a Prefeitura do Recife/Emlurb e Guarda Municipal adotem as seguintes providências: manutenção e limpeza imediata do parquinho e dos equipamentos; fiscalização e ordenamento da área por parte da Guarda Municipal; ações contínuas de cuidado e preservação, para que a praça volte a cumprir sua função social de lazer seguro para crianças e famílias.



Izabel Wanderley, por e-mail

Descumprimento de normas em obra

Uma obra na Rua Professor Valdemar de Oliveira, no bairro de Boa Viagem, pela entrada da Rua Domingos Ferreira no restaurante Família Giuliano, está jogando pelas janelas entulhos da obra, sem cano de descida de entulhos, sem rede de proteção, colocando pedestres em risco, além de cobrir os veículos de poeira. Já reclamamos com os responsáveis pela obra, fomos denunciar na Prefeitura, tentei o CREA-PE, e nada. Só a divulgação dessa falta de respeito às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para que talvez se resolva.

Paulo França, por e-mail