fechar
Artigo | Notícia

Alfabetizar na idade certa é garantir o futuro

"Ensinar uma criança a ler e a escrever até os sete anos de idade é abrir a porta de todas as outras aprendizagens", aponta senador

Por FERNANDO DUEIRE Publicado em 30/10/2025 às 0:02
Alfabetizar na idade certa &eacute; garantir o futuro
Alfabetizar na idade certa é garantir o futuro - GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

A alfabetização na idade certa é, talvez, o compromisso mais nobre que um Estado pode assumir com suas futuras gerações. Ensinar uma criança a ler e escrever até os sete anos de idade é abrir a porta de todas as outras aprendizagens. É o ponto de partida para a cidadania, para a inclusão social e para o desenvolvimento sustentável. E quando essa missão é cumprida com resultados concretos, o reconhecimento ultrapassa fronteiras políticas — torna-se uma conquista coletiva.

É com esse espírito que Pernambuco foi destaque nacional ao alcançar a maior pontuação do país no Índice Estado Alfabetizador das Crianças na Idade Certa (IEA), sendo agraciado com a Comenda Governadores pela Alfabetização, criada pelo Senado Federal. A conquista traduz um esforço conjunto, ancorado em políticas públicas consistentes, em cooperação entre Estado e municípios e, sobretudo, em valorização dos profissionais da educação.

Sob a liderança da governadora Raquel Lyra, Pernambuco tem mostrado que é possível avançar com planejamento, diálogo e compromisso com resultados. A gestão estadual apostou em formação continuada, acompanhamento técnico e incentivo às boas práticas nas redes municipais, fortalecendo o regime de colaboração — caminho essencial para reduzir desigualdades e garantir oportunidades reais de aprendizagem.

O avanço pernambucano é expressivo. Em apenas dois anos, o Estado saltou de 28% para 60,8% de crianças alfabetizadas na idade certa, superando a média nacional e consolidando uma trajetória de recuperação e crescimento. Esses números não são estatísticas frias — representam crianças que agora têm novas possibilidades de vida, famílias que vislumbram horizontes mais amplos e comunidades inteiras que percebem o poder transformador da educação básica.

O trabalho conduzido pelo Governo de Pernambuco merece reconhecimento por ter compreendido que alfabetizar cedo é mais do que ensinar letras — é garantir justiça social. É investir onde o retorno é mais duradouro: no aprendizado e na autoestima das nossas crianças. É também uma demonstração de que, quando há planejamento, colaboração federativa e seriedade na aplicação dos recursos, a educação pública pode ser sinônimo de qualidade.

O prêmio concedido pelo Senado é, portanto, um sinal de esperança e de responsabilidade. Esperança de que o país possa alcançar níveis de alfabetização compatíveis com o seu potencial humano. E responsabilidade porque, ao premiar os bons exemplos, reafirmamos o compromisso de seguir avançando. Que Pernambuco siga inspirando o Brasil, mostrando que o futuro começa quando uma criança aprende a ler o seu próprio mundo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Fernando Dueire, Senador da República por Pernambuco

Leia também

A "Volta dos que Não Foram" e os Sintomas da Política Nacional
OPINIÃO

A "Volta dos que Não Foram" e os Sintomas da Política Nacional
Carlos Sant’Anna: Os Intocáveis
OPINIÃO

Carlos Sant’Anna: Os Intocáveis

Compartilhe

Tags