Shopping Recife celebra 45 anos com estreia do novo espaço, o Parque Gourmet

Inauguração do novo empreendimento marca a conclusão da primeira etapa do projeto Masterplan do mall, que também contará com um empresarial médico.

Clique aqui e escute a matéria

Os 45 anos do Shopping Recife estão sendo celebrados com um novo passo ao futuro: a chegada do novo empreendimento, o Parque Gourmet, a primeira etapa da realização do projeto Masterplan do mall, que também inlcui o Medical Center, previsto para inaugurar em 2027.

Fundado em outubro de 1980, o empreendimento é marcado pelo pioneirismo. Como o primeiro centro de compras de Pernambuco, ele transformou a dinâmica comercial da capital. Atualmente, o empreendimento possui um corpo societário robusto, composto pelos grupos JCPM, Allos, Magus e Milburn.

Apresentação comemorativa dos 45 anos do Shopping Recife. - Thiago Medeiros/Divulgação

Nesta terça-feira (7), o Shopping realizou um almoço para comemorar o aniversário e a estreia do novo espaço. A recepção calorosa ficou sob comando dos jovens do Instituo Shopping Recife com uma apresentação para lá de pernambucana, com frevo e caboclinhos, além do cantor Martins e Terezinha do Acordeon na música. O evento seguiu para o Coco Bambu, com menu exclusivo e diferenciado para os convidados.

Cantor Martins e Terezinha do Acordeon se apresentam na celebração dos 45 anos do Shopping Recife. - Thiago Medeiros/Divulgação Cantor Martins e Terezinha do Acordeon se apresentam na celebração dos 45 anos do Shopping Recife. - Foto: Thiago Medeiros/Divulgação

Durante o almoço, Renata Cavalcanti, superintendente do Shopping Recife, discursou sobre o momento valioso da marca para o mercado: "É um projeto, que mais do que a construção, ele ressignifica o Shopping. Ele traz mais uma evolução: mais do que um centro de compras, mas também a questão do mall multi-uso. Vamos desenvolver cada vez mais entretenimento, lazer, gastronomia, lifestyle. As pessoas cada vez mais vão conseguir resolver tudo em um único local".

O novo olhar do empreendimento está focado na consolidação do Shopping Recife como um ponto multi-plataformas para o público, que pode desfrutar de divertimento, culinária, compras ou serviços, tudo em um só lugar. Juliana Vilaça, gerente de marketing da marca, explica: "É uma oportunidade enorme de novas exepriências. Nosso polo gastronômico será o maior da cidade, e agregando as demais operações que já temos no próprio mall".

Apresentação comemorativa dos 45 anos do Shopping Recife. - Thiago Medeiros/Divulgação Apresentação comemorativa dos 45 anos do Shopping Recife. - Thiago Medeiros/Divulgação

Com 6 mil m² distribuídos em três andares, o Parque Gourmet reforça o conceito "Recife é mais sabor", unindo lazer, convivência e gastronomia em um só lugar. O ambiente reúne um mix de operações que vão do autoral ao clássico, incluindo: Fazenda Churrascada, Brûlée Bistrô e Pâtisserie, Chiwake, Boteco Cia do Chopp, Sushi Yoshi, Terra, Toscana Trattoria e Zio Cucina.

Previsto para ser aberto ao público no fim de outubro, o espaço foi projetado pelo renomado escritório inglês Broadway Malyan, o Parque Gourmet oferece: 1,8 mil lugares, entrada independente; rooftop e amplas varandas; e áreas ao ar livre, com design sustentável, iluminação natural e integração ao verde.